« Ce n’est pas en affaiblissant les communes qu’on rétablira les comptes de l’État » : l’Association des maires de France met en garde le gouvernement avant le budget 2027

En pleine construction du projet de loi de finances, les collectivités territoriales donnent de la voix pour éviter d’être davantage mises en difficulté par l’effort de redressement des finances publiques. L’Association des maires de France (AMF) met en garde contre des « conséquences désastreuses » si de « nouvelles ponctions » devaient concerner les communes dans le prochain budget. En clair, à « en finir avec les erreurs du passé ».

« Aujourd’hui, nous demandons qu’il y ait une approche différence. Il faut comprendre que ce n’est pas en affaiblissant les communes qu’on rétablira les comptes de l’État, bien au contraire », a averti ce 24 juin le président de l’AMF, le maire de Cannes David Lisnard.

L’association rappelle que les collectivités territoriales ont fait l’objet d’une contribution à hauteur de 13 milliards d’euros cumulés lors des deux dernières lois de finance, dont 8,2 milliards d’euros uniquement sur les communes et leurs groupements. Cette année, malgré une stabilité « apparente » de la dotation globale de fonctionnement (DGF), une des premières ressources fléchées au niveau local compensant les transferts de charges, près de la moitié des communes ont malgré tout vu leur enveloppe diminuer.

Dépenses contraintes et injonctions contradictoires

Face à la baisse des concours financiers, l’AMF reproche en parallèle le transfert de compétences, et donc de dépenses, de l’État en direction des collectivités locales. Gestion des bassins hydrographiques, prévention de risques environnementaux, hausse du point d’indice et des cotisations sociales pesant sur la fonction publique territoriale ou encore poids des normes : l’AMF souligne que malgré des dépenses imposées, « les dépenses locales augmentent moins vite » que celles de l’État et de la Sécurité sociale. « L’essentiel des dépenses qui augmentent nous est imposé par ceux qui nous reprochent d’augmenter les dépenses ! » dénonce le maire de Cannes.

Le Fonds vert, destiné à financer des programmes d’investissements écologiques dans les territoires, a particulièrement fondu, diminuant de moitié en 2025 (de 2,5 à 1,15 milliard). Le recul se poursuit en 2026, puisqu’il a été ramené à 837 millions d’euros. « Nous avons pris des engagements avec l’État pour réaliser des opérations dites d’accompagnement de la transition climatique et l’État se désengage ! Il ne peut pas tenir les deux discours ! Il ne peut pas dire qu’il fait trop chaud dans les écoles et dire qu’on peut moins financer les écoles » s’étrangle le président de l’AMF.