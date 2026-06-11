Création d’une fondation, Radio Nova, festivals de musique…Revivez les temps forts de l’audition de Matthieu Pigasse au Sénat

La commission d’enquête sénatoriale chargée de faire la lumière sur « les mécanismes de financement des politiques publiques par des organisations privées » ainsi que sur les risques « d’influence, d’absence de transparence financière et d’entrave au fonctionnement de la démocratie » arrive à un moment clé de ses travaux.

Après avoir entendu le milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, les sénateurs reçoivent ce matin Matthieu Pigasse. Les membres de la commission s’intéressent notamment au rôle joué par des structures privées comme les fondations, les fonds ou les associations, dans les domaines démocratiques, culturel et éducatif.

Banquier d’affaires, investisseur dans les médias et ancien haut fonctionnaire, celui qui est parfois présenté comme un « Bolloré de gauche » a bâti une partie de sa notoriété sur une position singulière, celle d’un acteur majeur de la finance revendiquant des convictions de gauche.

L’événement est à suivre à partir de 11h00 sur les antennes de Public Sénat et en direct sur les réseaux sociaux.