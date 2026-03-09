Près de 900 000 candidats et 50 000 listes municipales. Le dimanche 15 mars signe le retour des élections municipales 2026, les dernières datant de 2020. Plus de 34 000 communes sont concernées par ce premier tour qui suscite l’intérêt de 82 % des Français. Cette donnée, elle provient de la nouvelle enquête électorale d’Ipsos du lundi 9 mars recensant les opinions politiques et préoccupations de nos concitoyens.

A l’aube du premier tour, la majorité des Français réitèrent leur confiance à leur maire, la figure politique la plus appréciée (69 %), loin devant leur député (48 %), le Premier ministre (32 %) ainsi que le président de la République (23 %). Une cote de popularité significative certes, mais qui change selon la densité de population dans les communes. Elle grimpe à 80 % dans les villages de moins de 1 000 habitants, mais tombe à 55 % dans les villes de plus de 100 000 habitants.

Un renouvellement de confiance pour les maires

Depuis les dernières élections municipales de 2020, les édiles ont-ils continué de convaincre ? Probablement, puisque 61 % des sondés de l’enquête Ipsos désirent une victoire de l’équipe municipale sortante. Une impression renforcée par le fait que 72 % des sondés jugent le bilan de leur municipalité comme « excellent » ou « bon », contre 64 % en mars 2014. « Cette confiance s’inscrit dans un continuum malgré la très grosse défiance de la population envers le reste des représentants politiques », constate Pierre Latrille, directeur d’études d’IPSOS BVA. « La proximité avec les habitants reste un plus non négligeable », ajoute-t-il.

Les critères d’appréciation des Français auprès de leurs maires s’orientent principalement sur le devoir d’honnêteté (64 %), la nécessité de tenir ses engagements (52 %) et une riche connaissance des enjeux locaux (32 %). Pour autant, la note des sondés portant sur l’optimisme placée dans l’avenir de leur ville s’élève à 5.3/10, alors qu’elle était de 6.1/10 en mars 2020. Un contraste qui peut s’expliquer par le manque de communication entre les édiles et les locaux. En cinq ans, 49 % affirment n’être jamais entré en contact avec leur maire, particulièrement dans les villes de plus de 100 000 habitants.