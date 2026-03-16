Municipales à Paris : Sarah Knafo demande à Rachida Dati d’accepter sa « main tendue »

« Ensemble, nous avons le pouvoir de battre la gauche. […] C’est vous que les Parisiens ont placée en tête de la droite hier soir. Par conséquent, au nom des dizaines de milliers d’électeurs que je représente […], je vous le demande solennellement. Acceptez notre main tendue », a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur son compte X.

La liste Knafo totalise 10,40 % des voix dans la capitale, qui verra potentiellement une quinquangulaire avec Emmanuel Grégoire (PS-Les Ecologistes-PCF, 37,98 %), la LR-MoDem Rachida Dati (25,46 %), l’insoumise Sophia Chikirou (11,72 %) et Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance, 11,34 %).

Evoquant une « percée historique pour [ses] idées après six semaines de campagne », Sarah Knafo s’est adressée directement à Rachida Dati qui a, elle, proposé dimanche soir une « liste d’union » à son concurrent d’Horizons Pierre-Yves Bournazel.

« Les résultats parlent, les voix du centre ne suffiront pas à l’emporter. Toutes les familles de la droite attendent que nous rassemblions pour faire barrage à cette gauche alliée des communistes et des Insoumis », a déclaré Sarah Knafo.

« Je ne vous propose pas un accord d’appareil. Madame Dati, je vous parle d’un accord de femme à femme. Ensemble, nous avons le pouvoir de battre la gauche, c’est un devoir supérieur à nos deux personnes », a-t-elle ajouté, ce qui laisse penser à une volonté de fusion « technique » des listes – qui permet d’obtenir des places sans engagement de soutien après l’élection.

Rachida Dati a jusqu’ici toujours exclu tout accord d’appareil avec Sarah Knafo, estimant que cela lui ferait perdre trop de voix, notamment au centre-droit.

Mais hier soir, la maire du 7ème arrondissement a appelé à « un rassemblement le plus large possible ».