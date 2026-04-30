Orion 26 : l’exercice militaire est « un signal clair adressé à nos alliés comme à nos adversaires », juge Emmanuel Macron 

La présence d’Emmanuel Macron à Mailly-le-Camp dans l’Aube où se déroulait l’exercice Orion 26 ne tenait pas du hasard. Cet exercice, lancé en janvier et qui a impliqué plus de 10 000 soldats français et 20 pays alliés, est qualifié de « succès » par le président de la République qui y voit « un signal clair adressé à nos alliés comme à nos adversaires ».

Alors que l’exécutif a entamé, depuis 2017, une importante augmentation du budget des Armées marqué par les lois de programmation successives, l’autonomie stratégique défendue par le chef de l’Etat a pris encore plus de poids depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Emmanuel Macron s’est félicité de la capacité à « agréger autour de nous d’autres armées européennes ». « Nous avons pensé des déploiements conjoints, c’est le sens même de la coalition des volontaires », développe le président de la République. Cette initiative, lancée en 2025, vise à renforcer le soutien à l’Ukraine dans un contexte de réduction du soutien américain. Par ailleurs, cette coalition a également été développée pour préparer le déploiement d’une éventuelle force de maintien de la paix en Ukraine à l’issue du conflit.

« Cet exercice Orion a permis de confirmer la robustesse de nos approches, cet exercice nous a montré la crédibilité qu’ont les Européens à pouvoir déployer une opération de cette ampleur et pour la France la capacité d’être une nation cadre », résume Emmanuel Macron.