Un rythme et des soutiens. A ce petit jeu, Edouard Philippe a pris pour l’heure une longueur d’avance, comme dans les sondages, où il ne tue cependant pas le match jusqu’ici. Dans la salle, où 5.200 personnes sont revendiquées – les gradins sont pleins ou presque mais le format de la salle, avec un grand rideau qui la coupe au milieu, fait en sorte que l’aréna ne soit pas dans sa configuration maximale de 8.000 places – les amis d’Edouard Philippe voient de nouveaux arrivants, déjà annoncés : la porte-parole du gouvernement et membre de Renaissance, Maud Bregean, le ministre Renaissance de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste.

C’est un coup d’accélérateur dans la campagne. Certains proches du maire du Havre l’ont enjoint de passer la seconde, alors que les soutiens de Gabriel Attal, qui lui dispute le leadership au centre droit, revendiquent une campagne pied au plancher. « Pied au plancher, ça n’existe pas pendant 10 mois. Ce qui compte, c’est la cadence, il faut un rythme régulier », soutient un cadre d’Horizons, qui défendait une montée en charge.

Un nouveau départ presque, ou plutôt une nouvelle étape. « C’est comme le lancement de la fusée à Kourou, 5, 4, 3, 2, 1… 0 » s’enthousiasme l’ex-ministre Nathalie Loiseau, responsable des questions internationales à Horizons. « C’est un moment de bascule », veut croire Pierre-Yves Bournazel, responsable des élections du parti. Horizons en profite pour mettre en ligne le site de campagne.

C’est le poing levé et serré, en boxeur, qu’Edouard Philippe rentre sur la scène de l’Adidas Arena, au nord de Paris. Près de deux ans après s’être déclaré candidat à l’élection présidentielle, une éternité en politique, l’ancien premier ministre a donné ce dimanche 5 juillet son premier meeting de campagne.

On voit également les ex-ministres Agnès Buzy, François de Rugy, Astrid Panosyan-Bouvet, Marc Ferracci, Nathalie Kosciusko-Morizet, ou encore les députés Renaissance Sylvain Maillard et Karl Oliver, le sénateur Renaissance Thani Mohamed Soilihi, tout comme le sénateur Les Centristes, Loïc Hervé. Pas encore un raz de marée de soutiens – que fera Gérald Darmanin par exemple ? – mais de quoi créer la dynamique. « Dans d’autres équipes, on se demande tous les jours qui va partir. Nous, qui arrive. On pousse les murs », se réjouit Nathalie Loiseau.

« Il y avait beaucoup de blabla pour Gabriel Attal, donc je vais voir si Edouard Philippe sort du lot »

Le gros enjeu, si ce n’est presque le principal dans ce genre d’événement, à savoir la mobilisation, est globalement réussi. Indispensable pour faire de belles images de mobilisation. Des militants, comme Hugo, 23 ans et t-shirt « Colmar avec Edouard », fait « à l’arrache, pour mettre l’ambiance », ou Etienne Robin, ancien maire qui voit en lui « quelqu’un de complet », ont fait le déplacement.

Mais aussi pas mal de curieux, invités par une connaissance proche d’Horizons. Hugo – un autre – est venu de Lille. « J’attends de voir », dit ce jeune de 23 ans, qui a voté en 2022 pour… Eric Zemmour. Il espère qu’Edouard Philippe « arrête le social, ce n’est pas un système viable ». Efatt, juriste de 47 ans, va pouvoir comparer : elle était au meeting de Gabriel Attal, le 30 mai. « Il y avait beaucoup de blabla. Donc je vais voir si Edouard Philippe sort du lot », lâche-t-elle, avant d’entrer dans la salle, qui accueille habituellement le basket.

« Aujourd’hui, nous lançons cette campagne présidentielle »

En préambule du discours, pas de prise de parole, mais un clip réalisé à l’IA pour illustrer la France de 2050, à coup de réalité augmentée, de nucléaire, d’éoliennes, de sourires, de moto de police volante et d’une sorte de Concorde, qui reprend du service dans ce futur philippiste.

15 heures pétantes, Edouard Philppe arrive sur le ring. Se lançant dans un long discours d’1h20, le candidat donne d’entrée de jeu le cadre. « Voilà le moment où nous allons engager cette campagne pour la France. Dire qui on est, ce qu’on veut faire, comment on veut le faire et avec qui. Dire où on veut amener la France », lance le candidat Horizons. Bref, « aujourd’hui, nous lançons cette campagne présidentielle ».

« En trois générations, ma famille est passée des docks du Havre au perron de Matignon »

Celui à qui on reproche parfois son sérieux voire sa froideur a tenté, peut-être pas de réellement fendre l’armure, mais de donner un peu plus de lui. Indispensable dans ce scrutin présidentiel. « Je vais vous parler de moi », dit-il, mais sans « exhiber (sa) vie privée ou (sa) famille », « on peut être assez pudique chez les Philippe ». Il déroule son CV, limite façon page Wikipédia. « Je suis Normand, né à Rouen en 1970, parents professeurs de français. Je suis un fils de la classe moyenne. Mon arrière-grand-père, Louis Philippe, était docker havrais, CGT, communiste et fier de l’être », résume le candidat, qui a « grandi dans un HLM des hauts de Rouen ». Il « doit tout » à l’école publique. Car « en trois générations, ma famille est passée des docks du Havre au perron de Matignon ».

« Père trop peu présent » de trois enfants, « Anatole, Léonard et Sarah, 23 ans, 21 ans et presque 16 ans », ils ne sont pas là ce dimanche, contrairement à « leur mère, Edith, quelque part dans la salle ». Il prévient : « Nous avons décidé de ne jamais les exposer. […] Vous ne me verrez pas m’exposer avec eux dans Paris Match ».

« L’intérêt de nos enfants devra être la boussole du nouveau quinquennat »

Mais s’il ne les montre pas, Edouard Philippe ne se prive pas de jouer sur la fibre familiale, se présentant au fond en bon père de famille, « inquiet » pour ses enfants, comme pour la France, et « admiratif » pour les mères.

« Chaque fois qu’il faut choisir, nous sacrifions l’avenir », soutient Edouard Philippe, « nous ne prenons pas de décisions difficiles et feignons de ne pas savoir que nos enfants en paieront le prix ». S’il appelle à faire des économies, il regrette les coupes dans « les dispositifs qui accompagnent la jeunesse ». Il insiste : « Nous ne faisons pas assez pour nos enfants, pas assez pour la France de demain, pour les former, les préparer au réchauffement climatique, au développement de l’intelligence artificielle ». « L’intérêt de nos enfants devra être la boussole du nouveau quinquennat », promet le candidat.

Un « en même temps qui ne s’assume pas » entre les deux RN de Jordan Bardella et de Marine Le Pen

S’il a « trois enfants », il « refuse qu’il ait le choix qu’entre deux colères, deux mensonges, deux impasses », entre le « RN » et « LFI ». La salle se met à siffler, à l’évocation du parti d’extrême droite, mais Edouard Philippe leur demande de s’arrêter : « On ne siffle pas. Mais on combat ».

Raillant un « en même temps qui ne s’assume pas » entre les deux RN de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, « social dans le Nord, libéral dans le Sud », Edouard Philippe pointe Jean-Luc Mélenchon, qui « après avoir asséché les socio-démocrates, […] va se poser en rassembleur » et « successeur de François Mitterrand ». Il dénonce sa « conflictualisation » et un discours « flirtant souvent avec l’antisémitisme le plus rance ».

« Je suis père et maire »

« Alors oui, je suis père et maire », sourit Edouard Philippe, qui ne connaît « pas meilleure école politique qu’un hôtel de ville », celui du Havre en l’occurrence. « Ce n’est pas l’école des plateaux télés, ni des états-majors, certainement pas celle des réseaux sociaux. C’est la vie quotidienne », plaide l’élu local