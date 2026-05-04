Rave-parties : quelles législations chez nos voisins européens ?

Danser peut-il devenir un délit ? Depuis le 1er mai, une rave party non déclarée rassemble des milliers de participants sur un ancien terrain militaire près de Bourges. Selon la préfecture du Cher, près de 17 000 personnes sont présentes sur les lieux, tandis que certaines estimations évoquent jusqu’à 40 000 festivaliers au cours du week-end. Malgré les mises en garde des autorités concernant la possible présence d’obus non explosés, l’événement s’est maintenu. « La commune n’a pas été bloquée mais on redoute un peu le départ des festivaliers et ce que l’on va retrouver » comme déchets, a déclaré à nos confrères de l’AFP Alain Blanchard le maire d’Avord, où se trouve l’une des gares les plus proches du site. Le choix du lieu n’aurait rien d’anodin selon les organisateurs, le rassemblement s’est tenu dans le département natal du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, qui s’est rendu sur place dimanche. Cette mobilisation entend dénoncer plusieurs projets législatifs visant à renforcer les sanctions contre les organisateurs et les participants de free parties. D’autres rassemblements de protestation sont déjà annoncés les 30 mai, 6 juin et 13 juin dans plusieurs villes françaises, dont Paris.

Un durcissement législatif en France

Aujourd’hui, l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré est punie d’une contravention de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive, avec possibilité de saisie du matériel pour une durée maximale de six mois. Mais plusieurs textes actuellement en discussion prévoient un net renforcement de l’arsenal répressif. Le projet de loi « Ripost », porté par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, envisage jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour l’organisation de rassemblements musicaux illégaux. Les participants pourraient également écoper d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros. Parallèlement, la proposition de loi 1133, déposée par la députée Horizons Laëtitia Saint-Paul et adoptée début avril à l’Assemblée nationale, prévoit jusqu’à six mois de prison et 30 000 euros d’amende pour toute personne participante, directement ou indirectement, à l’organisation d’une free party interdite ou non déclarée. Le Sénat s’est lui aussi saisi du sujet. Le 29 avril, une mission d’information a présenté 28 propositions destinées à renforcer la lutte contre les rodéos motorisés et les rave-parties illégales. Certaines pourraient être reprises dans le futur projet de loi du ministère de l’Intérieur, qui sera examiné à la chambre haute le 18 mai.

Un mouvement né au Royaume-Uni

« Le mouvement free-party est un mouvement international, pas propre à la France », rappelle Alexandre Grondeau, professeurs des universités et géographe à Aix-Marseille Université. Cette culture est née au Royaume-Uni à la fin des années 1980, dans un contexte marqué par la fermeture de nombreux clubs sous le gouvernement de Margaret Thatcher. Au début des années 1990, des collectifs britanniques comme Spiral Tribe exportent le mouvement sur le continent européen. En France, le premier Teknival est organisé près de Beauvais en 1993. Longtemps, ces rassemblements ont évolué dans un vide juridique. En France, la première tentative d’encadrement intervient en 2001 avec la loi Vaillant et l’amendement Mariani, imposant une déclaration préalable pour les « rassemblements festifs à caractère musical ». Pour Alexandre Grondeau, le durcissement actuel apparaît cependant « anachronique ». « Tous les week-ends, il y a des dizaines de free parties en France, mais pas toutes avec 40 000 personnes », souligne-t-il, estimant que ces événements se déroulent le plus souvent sans incident majeur. Le chercheur pointe également un manque de recul sur l’efficacité des politiques répressives : « On n’a pas les impacts documentés de savoir si ça marche ou pas, s’il y a plus ou moins de free parties. Il n’existe pas de statistiques permettant d’évaluer concrètement le phénomène ».

L’Italie, laboratoire répressif européen

La France n’est pas isolée dans cette évolution. Depuis 2022, l’Italie applique l’un des dispositifs les plus sévères d’Europe avec le « decreto anti-rave », adopté par le gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni. La loi prévoit jusqu’à six ans de prison et 10 000 euros d’amende pour tout rassemblement festif non autorisé de plus de cinquante personnes, sur un terrain public ou privé. Le matériel utilisé peut également être saisi. Le texte a provoqué une forte mobilisation dans plusieurs villes italiennes. Des collectifs comme Smash Repression ont organisé des manifestations à Rome, Naples ou Bologne, dénonçant une atteinte aux libertés publiques. Certains opposants craignent même une extension du dispositif à d’autres formes de mobilisation, notamment étudiantes. L’Italie possède pourtant une longue histoire liée aux cultures techno alternatives. Dans les années 1990, Turin, Milan ou Bologne deviennent des places fortes du mouvement, accueillant même des collectifs britanniques venus fuir les lois anti-rave de leur pays d’origine. En 2007, le Teknival de Pinerolo, dans le Piémont, réunit près de 40 000 personnes. Mais le climat change après la mort accidentelle d’un Britannique en marge d’une rave organisée à Valentano en 2021. Bien que le décès ne soit pas directement lié à la fête, l’événement nourrit une forte médiatisation du phénomène.

Des réponses variables selon les pays européens

Ailleurs en Europe, les réponses restent plus nuancées. Le Royaume-Uni demeure le seul pays doté d’une législation spécifiquement conçue contre les raves parties depuis les années 1990. Depuis 2020, les organisateurs de rassemblements de plus de trente personnes peuvent être sanctionnés par des amendes allant jusqu’à 10 000 livres sterling.

En Allemagne, les poursuites relèvent principalement de la violation de propriété privée ou des nuisances sonores. Les peines peuvent atteindre un an de prison, accompagnées d’amendes de plusieurs milliers d’euros. En Suisse, les contrevenants risquent jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour violation de domicile. Tandis que l’Espagne prévoit des sanctions administratives pouvant atteindre 30 000 euros, voire 600 000 euros lorsque la sécurité des personnes ou des biens est jugée menacée.

« Une réponse disciplinaire »

Pour Alexandre Grondeau, la répression ne répond pas aux ressorts profonds du phénomène. « La fête publique a toujours été organisée par les autorités politiques, religieuses et même militaires », explique-t-il. « Mais certaines personnes souhaitent faire la fête en dehors de cette conception marchande ». Selon lui, les pouvoirs publics continuent d’aborder ces rassemblements uniquement sous l’angle sécuritaire. « C’est une réponse disciplinaire », estime-t-il. « Il manque un dialogue ». Même constat sur les nuisances dénoncées par certains riverains. « On peut comprendre le dérangement des voisins », reconnaît-il, tout en soulignant que « cela renvoie surtout à l’absence d’endroits où faire la fête librement ». « On parle de jeunes gens qui veulent danser et écouter de la musique librement », conclut Alexandre Grondeau.