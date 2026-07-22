Public Sénat
Le direct
Paris: French Government Weekly Cabinet Meeting
Crédit : J.E.E/SIPA/2604151536

Sébastien Lecornu veut augmenter les franchises médicales pour réduire le déficit, une annonce inflammable en vue des débats budgétaires

Le Premier ministre souhaite rehausser les plafonds qui limitent le montant des franchises pour les médicaments et les consultations médicales. Une mesure impopulaire qui annonce la couleur des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Christian Mouly

Par Christian Mouly

Temps de lecture :

6 min

Publié le

À l’approche des débats budgétaires de l’automne, Sébastien Lecornu prépare sa copie. Le chef du gouvernement est en quête d’économies et ne s’en cache pas. Dans une interview fleuve à Paris Match, il ne se dit « pas très optimiste » quant à l’objectif de maintenir le déficit à 5 % du PIB en 2026. La faute à la guerre en Iran et à l’inflation qui « n’étaient prévues par personne » et « pèsent considérablement sur 2026 ». Le Premier ministre appelle donc à des réformes « structurelles, même modestes » pour l’année prochaine.

Parmi les pistes qu’il esquisse, il y a celle, inflammable, des franchises médicales, cette fraction du prix d’un médicament ou d’une consultation non prise en charge par la Sécurité sociale, et donc laissée au patient. Introduites en 2008, elles s’élèvent à 1 € pour les boîtes de médicaments et les actes paramédicaux et à 4 euros pour les transports médicaux. Ce reste à charge ne peut dépasser 50 euros par an au total. Le mécanisme est similaire pour la participation forfaitaire (2 euros) lors d’une consultation médicale, avec un plafond annuel de 50 euros.

Un chantier lancé par François Bayrou

Ce sont ces plafonds que Sébastien Lecornu semble viser. Il entend « demander un effort à ceux qui achètent plus de 50 boîtes de médicaments par an ou vont plus de 25 fois chez le médecin par an, tout en protégeant les plus fragiles socialement », indique-t-il dans Paris Match, sans préciser l’ampleur du relèvement envisagé. Le Premier ministre cible donc l’accumulation des actes et achats de médicaments, mais ne souhaite pas toucher au montant de chaque franchise. Les personnes les plus vulnérables (mineurs, femmes enceintes à partir du sixième mois, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire…) seraient toujours exemptées de paiement. Les passages à l’hôpital sont également exclus de cette hausse annoncée.

De quoi rouvrir le débat lancé avec fracas, l’an dernier, par François Bayrou, son prédécesseur. Le président du MoDem voulait doubler le montant des plafonds pour les franchises et la participation forfaitaire, chacun devant passer à 100 euros. Il avait finalement été renversé par l’Assemblée sans pouvoir l’appliquer, laissant les manettes à Sébastien Lecornu, qui avait préféré remiser la mesure, trop répulsive pour espérer décrocher un compromis avec les oppositions.

Cette fois, la donne est différente. Matignon voit d’un bon œil ce durcissement des franchises pouvant être pris par voie réglementaire, à l’abri du tumulte parlementaire. « Je ne suis pas étonné qu’ils cherchent de ce côté, car les circonstances dans lesquelles on va travailler le budget vont être compliquées, explique la sénatrice centriste Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ils peuvent prendre la mesure au détour d’un arrêté, sans être obligés d’aboutir un compromis. » Le gouvernement avait ainsi déjà doublé le montant des franchises en 2024, notamment pour les médicaments (de 0,50 à 1 €).

« Je ne vois pas comment le gouvernement pourrait agir autrement »

Le Premier ministre ne devrait toutefois rien publier avant les discussions de l’automne, au risque de crisper le Parlement. Son annonce indique en revanche la couleur des débats, marqués pour sûr par la question de la réduction des dépenses de santé. Le déficit de la Sécurité sociale a plus que doublé en l’espace de deux ans, passant de 10,8 milliards en 2023 à 21,6 milliards en 2025. Ce découvert tient en grande partie à la branche maladie, déficitaire de 15 milliards d’euros.

Or, les économies promises ne sont pas négligeables. La hausse du reste à charge annuel à 100 euros pour les médicaments et les consultations, telle que proposée par François Bayrou, aurait permis à la « Sécu » de gagner entre 430 et 530 millions par an, d’après les estimations de la commission des affaires sociales du Sénat. Pas certain, toutefois, que la version Lecornu pousse le curseur si loin.

« C’est rapide et ça constitue des chiffres conséquents. Surtout, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait agir autrement », assure Élisabeth Doineau. Dans un rapport paru en mai, la Cour des comptes considère que « les franchises et participations sont une source importante d’atténuation des dépenses de Sécurité sociale, tout en ayant un impact modéré en moyenne sur le reste à charge pour les assurés ».

« Il y a des marges de manœuvre, poursuit la sénatrice. Les publics vulnérables et les personnes en affection longue durée (ALD) sont pris en charge, ce sont les personnes capables de payer un peu plus et qui achètent beaucoup de médicaments qui sont visés. Ces personnes-là, c’est bien de les responsabiliser. » Une démarche de « responsabilisation » déjà engagée par le gouvernement, qui a annoncé le mois dernier vouloir informer les Français, via l’envoi de SMS, du montant de chacune de leurs dépenses de santé.

« Des recettes sur les plus malades »

Un discours insupportable aux yeux du sénateur Place publique Bernard Jomier (apparenté PS), lui aussi membre de la commission des affaires sociales du Sénat : « Les personnes qui font une tournée-loisir des médecins, c’est un mythe, c’est epsilonesque. Là, ça ne fait que pénaliser les plus malades. Sébastien Lecornu ne vise pas la dépense, il vise à générer des recettes sur les plus malades », dénonce-t-il. Il en veut pour preuve les « nombreuses études démontrant qu’augmenter les franchises ne fait pas baisser la consommation des biens médicaux. » La mesure, en tout cas, est impopulaire : 72 % des Français s’y déclaraient opposés l’an dernier, d’après un sondage Elabe.

Outre les franchises, les débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale porteront de nouveau sur les indemnités journalières et les transports sanitaires. Des sujets pas davantage rassembleurs, qui devraient là aussi réveiller le clivage gauche-droite au Parlement.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

ill_institution_assemblee_nationale_15
10min

Politique

Les pétitions, un nouvel outil de pression citoyenne sur le débat public ?

Du succès de la mobilisation contre la loi Duplomb au classement sans suite de la pétition sur la présomption de légitime défense des forces de l’ordre, les pétitions en ligne s’imposent comme un nouveau mode d’interpellation des élus. Sans portée juridique contraignante, elles peinent toutefois à infléchir le travail parlementaire. Leur succès révèle surtout l’aspiration croissante des citoyens à peser sur les décisions publiques entre deux élections, alors que les institutions peinent encore à leur ouvrir une véritable place.

Le

Recolte betterave 2020
7min

Politique

Projet de loi d'urgence agricole : une censure du Conseil constitutionnel est-elle envisageable ?

Mercredi, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi d'urgence agricole qui prévoit l'utilisation à titre dérogatoire, pour certaines cultures, de deux néonicotinoïdes interdits en France. Un texte qui va faire l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par différents groupes politiques. L'année dernière, les Sages avaient censuré une disposition similaire issue d'un texte d'origine sénatoriale, mais les parlementaires ont, depuis, revu leur copie.

Le

Paris : Weekly cabinet meeting at Elysee Palace
5min

Politique

Quels ministères ont connu le plus de ministres pendant les mandats d’Emmanuel Macron ?

Les deux quinquennats d’Emmanuel Macron ont été marqués par un nombre important de gouvernements. Sur ces neuf ans, c’est le ministère de la Santé qui a connu le plus de ministres, talonné par les ministères en charge des Collectivités territoriales ou de l’Environnement. Les Armées, l’Economie et les Affaires étrangères sont ceux avec le plus de stabilité. Le reflet de choix politiques ou le fruit d’une instabilité politique ?

Le

Paris : Weekly cabinet meeting at Elysee Palace
7min

Politique

« C’est assez incompréhensible, elle n’a rien obtenu, elle n’obtiendra rien » : les oppositions étrillent le maintien de Monique Barbut au gouvernement

Alors qu'elle avait annoncé sa démission pour protester contre certaines mesures de la loi d'urgence agricole, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a finalement accepté de rester en poste, à la demande d'Emmanuel Macron. À droite, comme à gauche, ce revirement suscite interrogations et critiques.

Le