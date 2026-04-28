Sondage : Emmanuel Macron toujours aussi impopulaire, Sébastien Lecornu fléchit légèrement

La constance dans l’impopularité. Le baromètre Odoxa du mois d’avril réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale* confirme la faible confiance des Français envers leur Président de la République. À la question « diriez-vous qu’Emmanuel Macron est un bon président ? », seules 25 % des personnes interrogées répondent « oui ». Soit exactement le même niveau qu’au mois de mars.

La cote du chef de l’État est légèrement supérieure à son plus bas historique, 20 % en octobre dernier, quand Sébastien Lecornu, tout juste nommé à Matignon, avait failli jeter l’éponge devant le mécontentement de la droite. L’instabilité était à son comble. Six mois plus tard, la popularité d’Emmanuel Macron demeure faible, loin de ses standards du premier mandat.

Un « état de disgrâce dans l’opinion »

Le Président continue de payer sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale en juin 2024. Odoxa indique que son score de popularité moyen affichait 48 % lors de sa première année à l’Élysée ; 37 % entre 2018 et 2022 ; encore 34 % entre 2022 et juin 2024 ; avant, donc, de chuter à 25 % depuis la dissolution. Deux années « marquées par un véritable état de disgrâce dans l’opinion », dont le niveau actuel n’est que le reflet, analyse Gaël Sliman, président d’Odoxa. Depuis, Emmanuel Macron n’a plus atteint la barre des 30 % malgré une légère embellie sondagière au printemps 2025.