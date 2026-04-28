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Crédit : Eric TSCHAEN / POOL/SIPA/

Sondage : Emmanuel Macron toujours aussi impopulaire, Sébastien Lecornu fléchit légèrement

À un an de la fin de son deuxième mandat, le chef de l’État est encore considéré comme un mauvais président par 74% des Français, selon le dernier baromètre Odoxa pour Public Sénat. Une impopularité chronique depuis la dissolution de 2024. Plus à son avantage, à 33% de popularité, Sébastien Lecornu voit sa cote légèrement baisser par rapport au mois dernier.
Christian Mouly

Par Christian Mouly

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La constance dans l’impopularité. Le baromètre Odoxa du mois d’avril réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale* confirme la faible confiance des Français envers leur Président de la République. À la question « diriez-vous qu’Emmanuel Macron est un bon président ? », seules 25 % des personnes interrogées répondent « oui ». Soit exactement le même niveau qu’au mois de mars.

La cote du chef de l’État est légèrement supérieure à son plus bas historique, 20 % en octobre dernier, quand Sébastien Lecornu, tout juste nommé à Matignon, avait failli jeter l’éponge devant le mécontentement de la droite. L’instabilité était à son comble. Six mois plus tard, la popularité d’Emmanuel Macron demeure faible, loin de ses standards du premier mandat.

Un « état de disgrâce dans l’opinion »

Le Président continue de payer sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale en juin 2024. Odoxa indique que son score de popularité moyen affichait 48 % lors de sa première année à l’Élysée ; 37 % entre 2018 et 2022 ; encore 34 % entre 2022 et juin 2024 ; avant, donc, de chuter à 25 % depuis la dissolution. Deux années « marquées par un véritable état de disgrâce dans l’opinion », dont le niveau actuel n’est que le reflet, analyse Gaël Sliman, président d’Odoxa. Depuis, Emmanuel Macron n’a plus atteint la barre des 30 % malgré une légère embellie sondagière au printemps 2025.

évolution Macron

Dans le détail, il rassemble davantage de jugements positifs parmi les sympathisants du Parti socialiste (29 %) et des Écologistes (35 %) que des Républicains (25 %), dont le parti a officiellement claqué la porte du gouvernement en octobre. À l’inverse, ce sont les électeurs du Rassemblement national qui portent sur lui le regard le plus négatif, avec seulement 9 % de soutien, devant ceux de LFI (18 %).

Pop Macron par partis

Lecornu plus populaire, mais à la baisse

Son binôme du couple exécutif est mieux installé dans les sondages, 33 % des Français interrogés jugeant Sébastien Lecornu comme un « bon Premier ministre », d’après Odoxa. L’ex ministre des armées, fidèle macroniste, se situe dans les mêmes eaux depuis sa nomination en octobre. Il perd tout de même 2 points de popularité par rapport au mois dernier. Son capital sympathie chute en particulier chez les électeurs Les Républicains, son ancienne famille politique, passant en un mois de 63 % à 41 % d’avis positif.

Ce différentiel de popularité n’a rien de nouveau. « Après sa première année à l’Elysée, Emmanuel Macron a toujours été nettement moins populaire que (ses Premiers ministres) et cela s’est accentué avec les années », note Gaël Sliman, président d’Odoxa. Sébastien Lecornu jouit d’un meilleur accueil que François Bayrou, mais son étiage demeure en deçà de ses prédécesseurs Gabriel Attal et Michel Barnier, qui dépassaient régulièrement les 40 % de soutien.

évolution pop Lecornu

*Méthodologie

L’enquête a été réalisée les 22 et 23 avril 2026 auprès de 1 005 Français interrogés par internet. Cet échantillon est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % ou de 80 %, la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris dans un intervalle entre 17,5 % et 22,5 %.

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