Accord de Paris : « C’est un succès qui était un peu miraculeux », se rappelle Laurent Fabius, président de la COP21 

Pratiquement onze ans après la COP21 et l’accord de Paris sur le climat, les sénateurs ont lancé, à l’initiative du groupe RDPI et du sénateur de Polynésie française, Teva Rohfritsch, une mission d’information sur la diplomatie climatique. Dans ce cadre, le président de la COP21, Laurent Fabius revient devant les sénateurs sur les difficultés, les succès obtenus et les améliorations possibles pour les futures négociations climatiques.

Des conditions « favorables »

En préambule, l’ancien chef de gouvernement, constate à quel point le contexte international a évolué depuis la conclusion de l’accord de Paris en décembre 2015. « C’était une époque favorable », souligne Laurent Fabius qui estime qu’il y avait, à ce moment-là, une volonté partagée entre la science, les Etats et la société civile. Cet alignement avait permis de faire accepter un principe selon lequel les Etats s’engageaient à mettre en œuvre les actions nécessaires pour limiter la hausse de la température à 2 °C et si possible 1,5 °C.

« Nous avions pu réunir sur une même ligne l’Inde, la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et des petites îles », se félicite Laurent Fabius qui pointe le rôle déterminant des Îles Marshall au moment des ultimes négociations pour convaincre certains Etats. Alors que les négociations prévoyaient initialement de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, l’ancien président de la COP21 rappelle qu’un accord a été conclu in extremis sur un objectif de 2 °C car « l’administration américaine était complètement contre ». Aujourd’hui, l’ancien premier ministre appelle à conserver cet objectif de 2 °C dans un contexte où « le multilatéralisme est mis en cause ».

« Il suffit qu’il y ait une opposition pour que cela s’arrête »

Depuis le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris en janvier 2025, la possibilité d’arracher des accords ambitieux semble compromise. Surtout lorsque les accords doivent être conclus par consensus comme dans le cadre des COP. « Il suffit qu’il y ait une opposition pour que cela s’arrête », rappelle Laurent Fabius. « C’est un succès qui était un peu miraculeux, le fait de l’obtenir tenait de la performance, un certain nombre de ceux qui ont signé pensaient que cet accord n’aurait aucune portée juridique », continue-t-il.

Compte tenu de ces paramètres, le sénateur écologiste Ronan Dantec a interrogé l’ancien président de la COP21 afin de savoir s’il ne pouvait pas être plus efficace de conclure des accords entre les zones géographiques les plus volontaires. « Il faut continuer à avoir une vision ambitieuse et des accords qui valent pour tous, mais sur certains points on peut avoir une coalition de volontaires », répond l’ancien locataire du Quai d’Orsay. Une solution déjà poussée par Emmanuel Macron notamment dans le cadre de la guerre à l’Ukraine.