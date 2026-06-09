Direct. Affaire Lyhanna : « Est-ce qu’il y a des dossiers qui dorment dans les parquets ? », interroge Gérald Darmanin devant les sénateurs

Après avoir reçu pendant trois heures ce lundi matin les procureurs généraux, Gérald Darmanin est auditionné par les sénateurs, ce mardi à partir de 9h30. Il sera accompagné du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez. Sous pression, le garde des Sceaux a appelé lundi à la « mobilisation générale » afin de « faire la vérité » après les défaillances dans l’affaire Lyhanna, qui suscite toujours une vive émotion, partagée par des milliers de manifestants en soirée.

Depuis la découverte jeudi du corps de la collégienne de 11 ans dans le Gers et les révélations sur des plaintes pour viols sur mineures – certaines procédures ayant ensuite été classées – dont le suspect a fait l’objet, l’institution judiciaire est mise en cause de toutes parts.

S’il a écarté l’idée d’une démission, car « cette défaillance ne tenait pas aux instructions que le ministère a données », le ministre de la Justice a assuré que des sanctions seraient prises après des « défaillances extrêmement graves ». Une inspection – justice, gendarmerie et Education nationale – doit rendre ses conclusions sous 15 jours.

En ce qui concerne les réponses politiques, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a promis d’ « accélérer » l’examen au Parlement d’une proposition de loi globale et transpartisane sur les violences sexistes et sexuelles, en réponse à l’affaire Lyhanna, et d’ « enrichir » le projet de loi sur la protection des enfants.

A 11h30, plusieurs ministres (Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité) seront réunis à Matignon « afin d’examiner et arbitrer de nouvelles mesures concrètes permettant de mieux recueillir, entendre et protéger la parole des enfants et des victimes dans les affaires de viol et de harcèlement sexuel ».