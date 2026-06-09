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Direct. Affaire Lyhanna : « Est-ce qu’il y a des dossiers qui dorment dans les parquets ? », interroge Gérald Darmanin devant les sénateurs

Direct. Affaire Lyhanna : « Est-ce qu’il y a des dossiers qui dorment dans les parquets ? », interroge Gérald Darmanin devant les sénateurs

Afin de faire le point sur les défaillances qui ont conduit à l'affaire Lyhanna, le ministre de la Justice ainsi que le ministre de l’Intérieur sont auditionnés par la commission des lois du Sénat ce mardi matin, à partir de 9h30. Sous pression, le garde des Sceaux a appelé lundi à la « mobilisation générale » afin de « faire la vérité » après les défaillances de cette dramatique affaire.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

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Après avoir reçu pendant trois heures ce lundi matin les procureurs généraux, Gérald Darmanin est auditionné par les sénateurs, ce mardi à partir de 9h30. Il sera accompagné du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez. Sous pression, le garde des Sceaux a appelé lundi à la « mobilisation générale » afin de « faire la vérité » après les défaillances dans l’affaire Lyhanna, qui suscite toujours une vive émotion, partagée par des milliers de manifestants en soirée.

Depuis la découverte jeudi du corps de la collégienne de 11 ans dans le Gers et les révélations sur des plaintes pour viols sur mineures – certaines procédures ayant ensuite été classées – dont le suspect a fait l’objet, l’institution judiciaire est mise en cause de toutes parts.

S’il a écarté l’idée d’une démission, car « cette défaillance ne tenait pas aux instructions que le ministère a données », le ministre de la Justice a assuré que des sanctions seraient prises après des « défaillances extrêmement graves ». Une inspection – justice, gendarmerie et Education nationale – doit rendre ses conclusions sous 15 jours.

En ce qui concerne les réponses politiques, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a promis d’ « accélérer » l’examen au Parlement d’une proposition de loi globale et transpartisane sur les violences sexistes et sexuelles, en réponse à l’affaire Lyhanna, et d’ « enrichir » le projet de loi sur la protection des enfants.

A 11h30, plusieurs ministres (Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité) seront réunis à Matignon « afin d’examiner et arbitrer de nouvelles mesures concrètes permettant de mieux recueillir, entendre et protéger la parole des enfants et des victimes dans les affaires de viol et de harcèlement sexuel ».

 

10h25

« Ce n’est pas les fichiers qui n’ont pas marché, c’est une interprétation de cela », estime Gérald Darmanin

Interrogé sur les éventuelles failles dans le suivi de l’homme mis en cause, Gérald Darmanin a défendu le fonctionnement des outils judiciaires et policiers. Le garde des Sceaux a rappelé que l’intéressé était déjà connu des services après deux plaintes, déposées en 2017 puis en 2020, toutes deux classées sans suite mais dûment enregistrées dans le TAJ et dans le logiciel Cassiopée. « Quand arrive la troisième plainte, le service était informé de son passé judiciaire », a-t-il assuré, soulignant que les enquêteurs comme les magistrats avaient accès à ces antécédents.
Le ministre a ensuite longuement insisté sur la distinction entre ces fichiers de signalement et le Fijais, le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Selon lui, l’homme mis en cause ne pouvait pas y figurer puisqu’il n’avait jamais été condamné ni mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire. Gérald Darmanin a rappelé que l’inscription dans ce fichier relève d’une décision judiciaire et non administrative. Il a également évoqué les fichiers utilisés dans le cadre de la lutte antiterroriste pour souligner la différence entre un système fondé sur une décision de justice et un système de renseignement reposant sur des signalements.
Le garde des Sceaux a ainsi ouvert une réflexion plus large sur l’opportunité de créer un fichier administratif recensant des personnes faisant l’objet de signalements pour violences sexuelles sur mineurs. Une telle évolution constituerait selon lui « une question démocratique » majeure, qui relèverait du Parlement et pourrait soulever des difficultés constitutionnelles. « Les fichiers S, ce ne sont pas des gens qui ont été condamnés pour terrorisme », a-t-il notamment rappelé pour illustrer les enjeux liés à l’inscription de personnes sur la base de soupçons plutôt que de décisions judiciaires.
Pour Gérald Darmanin, la difficulté rencontrée dans cette affaire est ailleurs : les informations existaient et étaient accessibles. « Ce n’est pas les fichiers qui n’ont pas marché, c’est une interprétation de cela », a-t-il conclu, estimant que l’accumulation des signalements et des éléments recueillis aurait dû conduire à une prise en compte plus rapide de la situation.
10h18

« La première fois que j’entends parler de cette affaire, c’est par une demande du parquet d’Auch d’alerte enlèvement »

La mission de l’inspection de la justice qui doit rendre ses conclusions sous 15 jours, a démarré sa mission vendredi. A partir de cette inspection, le ministre de la Justice pourrait prendre des sanctions après avis du Conseil supérieur de la magistrature. « Il n’y a pas de sanctions prédéfinies dans ma tête, mais manifestement, des défaillances ont eu lieu et ces enquêtes », a indiqué Gérald Darmanin devant les sénateurs.

« La première fois que je n’entends parler de cette affaire, c’est par une demande du parquet d’Auch d’alerte enlèvement de cet enfant », a-t-il par ailleurs expliqué. David Taupiac, député Liot du Gers, lui a ensuite fait part de l’inquiétude dans son département au sujet de la disparition de la fillette.

Le garde des Sceaux s’est donc tourné vers les procureurs généraux d’Auch et de Toulouse pour obtenir des informations. « J’ai eu d’innombrables fiches d’action publique à peu près toutes les 4 heures où j’ai appris un certain nombre de constats […] la loi organique permet au ministre de la Justice d’avoir les fiches d’action publique où je constate l’absence par exemple de communication téléphonique entre le parquet de Toulouse et le parquet d’Auch. Des fiches d’action publique que l’inspection prendra en compte dans son rapport. »

10h14

« Tous les trois mois, je réunis les procureurs généraux », assure Gérald Darmanin

En réponse aux interrogations de Muriel Jourda sur le pilotage de la politique pénale, Gérald Darmanin a détaillé les outils de suivi mis en place par la Chancellerie. « Tous les trois mois, je réunis les procureurs généraux » pour faire un point notamment sur « les violences sexuelles contre les femmes et les enfants », a-t-il expliqué. Le garde des Sceaux a indiqué suivre les taux de poursuites et s’être aperçu que ceux concernant les violences faites aux femmes et aux enfants « n’étaient pas à la hauteur » des priorités fixées. Il a également affirmé avoir demandé « 41 fiches d’action publique » sur des affaires de viols sur mineurs afin de vérifier qu’une enquête était bien ouverte et que les actes nécessaires avaient été engagés, tout en rappelant qu’il lui est « strictement impossible » d’intervenir directement auprès d’un procureur de la République sur un dossier précis.
10h12

« Qu’a-t-il été fait jusqu’à maintenant pour piloter cette politique pénale ? », demande Muriel Jourda

La présidente de la commission des lois, Muriel Jourda a estimé ne pas avoir obtenu de réponse à sa question de fond. « Aujourd’hui, vous nous dites : nous allons traiter ces 70 000 dossiers », a-t-elle relevé, avant de s’interroger sur les actions déjà engagées. L’élue a demandé « ce qui avait été fait jusqu’à maintenant pour décliner la politique pénale » définie par la Chancellerie et s’assurer de son application sur le terrain. « C’était ça ma question », a-t-elle insisté, réclamant des précisions sur les dispositifs de pilotage et de suivi mis en œuvre avant l’annonce des nouvelles mesures.
10h07

« Est-ce qu’il y a des dossiers qui dorment dans les parquets ? », interroge Gérald Darmanin

Le ministre de la Justice revient sur la demande qu’il a formulée aux procureurs généraux : une revue des 70 000 plaintes pour crime et délit concernant des enfants d’ici le 14 juillet. « Ils m’ont assuré que le cas de l’affaire Lyhanna […] était un fait exceptionnel. Je pense que cela vaut le coup de vérifier », affirme Gérald Darmanin.

Un recensement qui ne suppose pas « d’étudier 2000 plaintes par jour, comme je l’ai entendu dire », précise-t-il, mais de s’attaquer aux plaintes pour lesquelles aucun acte d’enquête n’a été lancé. « Est-ce qu’il y a des dossiers qui dorment dans les parquets ? », interroge le garde des Sceaux. Parmi ces plaintes, Gérald Darmanin veut donner la priorité aux crimes et aux cas où la victime est encore mineure à ce jour. « Pour qu’il n’y ait pas d’autres affaires Lyhanna », insiste-t-il.

Gérald Darmanin promet également aux sénateurs de « rendre public un état général » de cette mission adressée aux procureurs généraux, qui devraient être reçus un à un par le ministre entre le 14 juillet et le 31 juillet.

10h00

Gérald Darmanin évoque « une défaillance grave » et pointe « les questions que peut poser le fonctionnement même des parquets »

« Ce qui nous manque dans cette histoire, ce n’est pas une nouvelle loi, ce n’est pas des nouveaux moyens, ce n’est pas des problèmes numériques, c’est simplement, me semble-t-il, la priorisation des plaintes pour viol », a estimé le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Devant la commission des lois, le ministre de la Justice a évoqué une défaillance de procédure dans le traitement des plaintes déposées contre le suspect, estimant pour sa part ne pas avoir manqué à son devoir. Il a notamment rappelé qu’il avait pris depuis son arrivée au ministère plusieurs circulaires auprès de procureurs, l’une d’elles indiquant que « les violences physiques ou sexuelles doivent faire l’objet d’une vigilance particulière et d’un traitement prioritaire. » Quant au manque de moyens, le ministre a estimé que les quatre magistrats du tribunal d’Auch étaient « sans doute insuffisants », mais permettaient toutefois « de traiter les 180 dossiers de violences qui concernent les enfants de manière générale dans le département du Gers. »

« Dans le cas précis de Lyhanna, on aurait pu appliquer le principe même de la protection des enfants, de la saisie des téléphones portables, de la mise en cause de l’individu par une garde à vue qui était tout à fait prévue dans le cadre de la loi, puisque je rappelle que très rapidement, une plainte avait été déposée en Haute-Garonne », a-t-il déploré. « Le médecin a très rapidement fait le constat du viol sur cet enfant. L’expert demandé par le parquet constate psychologiquement que cet enfant n’a pas de troubles particuliers et qu’il faut évidemment la croire. Et par ailleurs, nous connaissons l’auteur qui est inscrit dans Cassiopée et dans le fichier des antécédents judiciaires à deux reprises puisque deux plaintes précédentes pour viol avaient été classées », a rappelé le ministre.

 

Gérald Darmanin évoque ainsi « une défaillance grave », il a également pointé « les questions que peut poser le fonctionnement même des parquets ». « Pourquoi envoie-t-on par voie postale un dossier alors même qu’Internet et les messageries numériques existent depuis les années 90 ? », a-t-il interrogé. « Pourquoi le bureau d’ordre met un mois entre l’ouverture du courrier et l’attribution au magistrat ? Et quand le magistrat obtient l’enquête, pourquoi met-il un mois et demi pour saisir la brigade de gendarmerie ? […] Pourquoi les actes d’enquête n’ont pas été faits plus rapidement ? », a encore épinglé le locataire de la place Vendôme. « L’inspection nous le dira. »

09h51

« Les dossiers doivent être suivis et traités à un bon niveau », insiste Laurent Nuñez

Le ministre de l’Intérieur a défendu l’organisation mise en place pour le traitement des plaintes, notamment celles portant sur des violences sexuelles faites aux mineurs. « Il y a une hiérarchie à laquelle on demande régulièrement de faire ce qu’on appelle une revue des portefeuilles », a-t-il expliqué, rappelant l’existence de services spécialisés et la nécessité de vérifier que chaque dossier est suivi « à un bon niveau ». Le préfet de police a également insisté sur la capacité des services, en lien avec les parquets, à assurer un suivi de l’évolution de chaque plainte. Une « revue générale des 70 000 dossiers » est par ailleurs en cours afin de s’assurer qu’ils sont bien pris en compte, orientés vers le service compétent et que « les actes d’enquête indispensables » sont effectivement engagés.
09h45

Les atteintes sexuelles sur mineurs « sont des infractions traitées prioritairement », « 20 000 policiers et gendarmes sont formés », assure Laurent Nunez

Le ministre de l’Intérieur a démarré l’audition en rappelant que « les plaintes concernant les atteintes sexuelles aux mineurs », agressions et viols, « sont traitées dans le cadre des instructions du parquet ». « Ce sont des infractions qui sont traitées prioritairement », a-t-il rappelé. « Les parquets relaient les instructions du garde des Sceaux et chaque directeur général, qu’il s’agisse du directeur général de la police nationale, du directeur général de la gendarmerie nationale, mais aussi pour l’agglomération parisienne, le préfet de police », a-t-il développé.

Le ministre a également mis en avant le bilan des deux derniers quinquennats en matière de violences sexuelles sur mineurs, un contentieux multiplié par 2,5 fois depuis 2017. « Sur une année comme l’année 2025, les atteintes sexuelles aux mineurs, c’est 58 % de l’ensemble des atteintes sexuelles. Donc on est en flux courant chaque année aux alentours d’entre 60 000 et 70 000, et au-delà qui sont traités tous les ans ».

Le ministre a rappelé la montée en puissance ces 10 dernières années de « 400 salles Mélanie sur l’ensemble du territoire national. Des salles dans les gendarmeries et commissariats où est recueillie la parole des enfants « dans un contexte qui les rassure avec un mobilier adapté, avec évidemment des personnels qui sont formés à la conduite de ce type de procédure », a-t-il précisé sans oublier les « possibilités d’audition dans les unités d’accueil pédiatriques pour enfants en danger, les fameuses UAPED qui existent ».

Le suspect du meurtre de Lyhanna faisait déjà l’objet d’une plainte pour viol sur mineur déposé en août dernier à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) par la mère d’une fillette de 11 ans pour des faits de viols commis entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile du suspect, Jérôme Barella.

Après plusieurs actes d’enquête, dont des examens médico-légaux corroborant les déclarations de la petite fille, le parquet de Toulouse s’était dessaisi au profit de celui d’Auch, territorialement compétent. Transmis par voie postale fin 2025, le dossier n’a été adressé à la gendarmerie de Lectoure (Gers) que le 9 janvier 2026.

« Lorsque l’affaire démarre à Toulouse, dans la Haute-Garonne, la petite victime est auditionnée selon ce processus, citée plus haut. « Il y a une audition qui va durer quatre heures, quatre heures d’audition qui va se dérouler justement dans une unité d’accueil pédiatrique pour l’enfant en danger avec un enquêteur formé, spécialisé, quatre heures d’audition », a indiqué Laurent Nunez.

20 000 policiers et gendarmes ont été formés spécifiquement pour recueillir la parole des enfants dans le cadre de ces violences sexuelles.

09h48

« Nous avons 20 000 policiers et gendarmes formés spécifiquement pour recueillir la parole des enfants dans le cadre des violences sexuelles »

Laurent Nunez, le ministre de l’Intérieur dans son propos liminaire précise le cadre de recueil de la parole des enfants.

09h32

L’audition des ministres va débuter à la commission des lois

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