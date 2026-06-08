[Info Public Sénat] Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin et Laurent Nuñez auditionnés au Sénat ce mardi

L’affaire Lyhanna continue à prendre de l’ampleur. Alors que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a reçu pendant trois heures ce lundi matin les procureurs généraux, beaucoup de questions se posent. Le garde des Sceaux pourra répondre à celles des sénateurs, dès demain. Gérald Darmanin va être auditionné par la commission des lois du Sénat, ce mardi, à 9h30, a appris publicsenat.fr de sources parlementaires. Les sénateurs socialistes, par la voix de Marie-Pierre de la Gontrie, avaient écrit ce matin à la présidente LR de la commission, Muriel Jourda, pour demander l’audition du ministre de la Justice.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, sera également auditionné par la Haute assemblée demain matin.

S’agit-il d’une erreur dans le retard de traitement du dossier ? Ou la conséquence de problèmes plus systémiques ? D’un manque de moyens ? Faut-il une nouvelle loi ou mieux appliquer la législation actuelle ? Ou créer un parquet dédié ? Les sujets soulevés sont nombreux. Ce lundi, le ministre de la Justice, qui écarte sa démission, a appelé à la « mobilisation générale » pour « faire la vérité ». Il « pense » qu’il y a avant tout « des défaillances » dans cette affaire, quitte à prendre « des sanctions ».