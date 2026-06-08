[Info Public Sénat] Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin et Laurent Nuñez auditionnés au Sénat ce mardi

« Y a-t-il d’autres affaires Lyhanna ? » : Gérald Darmanin appelle à la « mobilisation générale » pour « faire la vérité » et recenser les affaires les plus urgentes
Au terme da sa rencontre avec les procureurs généraux, Gérald Darmanin a appelé à la « mobilisation générale » pour déterminer les ratés de l’affaire Lyhanna, « terrible échec de l’action de l’État et de la justice ». Le garde des Sceaux a exigé une revue des 70 000 plaintes concernant des enfants victimes d’ici le 14 juillet puis un bilan avec chaque procureur général, tout en écartant de démissionner.