Modération, accord avec France Télévisions… Au Sénat, YouTube s’affiche en bon élève de l’information

Les nouveaux poids lourds des médias n’y échappent pas. Après TikTok la semaine dernière, YouTube était auditionné ce mardi 2 juin par la mission d’information sénatoriale sur les « zones grises de l’information », mise sur pied en mars pour y voir plus clair dans l’écosystème médiatique à l’heure numérique. Et s’il y a un acteur qui bouleverse les frontières traditionnelles, c’est bien lui : YouTube, ni réseau social, ni marque de télévision, ni même plateforme de vidéo à la demande type Netflix, mais un peu tout à la fois.

C’est cette « place particulière dans l’écosystème » – dixit le rapporteur Laurent Lafon (Union centriste) – que les sénateurs ont voulu interroger. Comment la plateforme de Google, qui ne produit rien par elle-même, gère et modère les 500 heures de contenus publiées chaque minute dans le monde par des créateurs, anonymes comme médias professionnels ? Des contenus aussi divers que les « shorts » de moins d’une minute ou les formats dont la durée dépasse une heure, s’approchant de ce que propose la télévision.

Un « nouveau point de repère informationnel »

« Ces bouleversements pourraient laisser craindre une dégradation de l’information proposée aux utilisateurs. Ce n’est pas ce que nous observons du côté de YouTube », rassure d’emblée Justine Ryst, directrice générale de YouTube France. Devant les sénateurs, la patronne égrène les chiffres qui font du site le « nouveau point de repère informationnel » des Français. Plus d’un utilisateur sur deux déclare s’informer sur YouTube et près d’un quart des 18-24 ans tient la plateforme pour premier réflexe d’information.

Ses stars de l’info sont bien connues : sont cités Hugo Décrypte et Gaspard G, des « voix d’un nouveau genre », qui ont su chacun bâtir des marques d’information populaires via leur chaîne YouTube. Ce qui leur avait d’ailleurs valu d’être auditionnées, en avril, par les sénateurs de la mission d’information.

Mais outre sa capacité à faire émerger de nouveaux médias, la plateforme revendique d’offrir un relais de croissance aux acteurs traditionnels du secteur. Pour les médias d’information, « nous sommes le trait d’union indispensable vers les jeunes publics », affirme ainsi Justine Ryst. Et de citer les chaînes du Parisien, qui vient de dépasser le cap symbolique du million d’abonnés, et du Monde, premier média européen à l’avoir franchi, il y a quelques années désormais. Sans compter les journalistes issus des médias traditionnels ayant décidé de s’y lancer, à l’image de Justine Reix, Charles Villa, ou même Élise Lucet, présentatrice phare de Cash Investigation.

20 000 heures par an de contenus France TV bientôt sur YouTube

Dans cette optique, les sénateurs ont longuement interrogé les auditionnés sur l’accord récemment annoncé entre YouTube et France Télévisions. Justine Ryst a précisé les contours de cette opération, inédite en France mais déjà opérée au Royaume-Uni avec la BBC. France TV va ainsi diffuser une part significative de ses programmes en quasi direct sur la plateforme. Il s’agira de « l’intégralité de ses éditions d’informations nationales et locales, ainsi que les magazines d’actualité et d’investigation phare du groupe », a dévoilé la patronne de YouTube France. 20 000 heures de contenus par an seront concernées.

De quoi « faire rayonner les contenus du groupe sur tous les canaux de diffusion », promet-elle, en adéquation avec la stratégie dite « streaming first » de la directrice de France TV Delphine Ernotte. Et ainsi de proposer une offre publicitaire plus complète aux annonceurs, puisque la régie France TV aura la main sur les publicités sur ses contenus YouTube, précise encore Justine Ryst. Une réponse aux doutes exprimés par les syndicats de producteur, qui s’inquiètent de voir les chaînes publiques réduites « à de simples fournisseurs de contenu pour YouTube ».