Tribune anti-Bolloré : « Je ne l’aurais pas signée », assure Patrick Chesnais

Vous ne verrez pas son nom parmi les signataires de la tribune. Si Juliette Binoche, Adèle Haenel, Swann Arlaud ou encore Arthur Harari ont tous signé la pétition anti-Bolloré, pour le comédien césarisé Patrick Chesnais, pas question d’ajouter son nom aux autres.

Canal + un acteur essentiel du secteur

À ceux qui craignaient que Canal+ se retrouve « en position de contrôler la totalité de la chaine de fabrication des films, de leur financement à leur diffusion sur petit et grand écran », le comédien répond qu’il trouve curieux « de vouloir faire la peau à Canal+ alors qu’il fait vivre le cinéma français.

Des expressions galvaudées

Patrick Chesnais, lui, assume librement de dire qu’il ne l’aurait pas signée : « On ne m’a pas proposé de la signer et je ne l’aurais pas signée […] Dès que j’entends le mot fasciste dans une pétition, je n’y vais pas car c’est une expression galvaudée. » L’acteur, dirigé par Claude Lelouch ou encore Philippe de Broca, se dit fatigué de l’air du temps où « tout le monde est accusé de fascisme et d’extrême-droitisation ».

L’émission est à retrouver en intégralité ici.