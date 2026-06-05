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Tribune anti-Bolloré : « Je ne l’aurais pas signée », assure Patrick Chesnais

Publiée le 11 mai dernier dans Libération et signée par plus de 600 professionnels du cinéma en 24 heures, la pétition « zapper Bolloré » dénonçait « l’emprise grandissante de l’extrême droite » sur le cinéma français. Pour Patrick Chesnais, invité de l’émission Un monde, un regard, présentée par Rebecca Fitoussi, il est curieux « de vouloir faire la peau à Canal+ alors qu’il fait vivre le cinéma français ».
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Par Rédaction Public Sénat

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Vous ne verrez pas son nom parmi les signataires de la tribune. Si Juliette Binoche, Adèle Haenel, Swann Arlaud ou encore Arthur Harari ont tous signé la pétition anti-Bolloré, pour le comédien césarisé Patrick Chesnais, pas question d’ajouter son nom aux autres.

Canal + un acteur essentiel du secteur

À ceux qui craignaient que Canal+ se retrouve « en position de contrôler la totalité de la chaine de fabrication des films, de leur financement à leur diffusion sur petit et grand écran », le comédien répond qu’il trouve curieux « de vouloir faire la peau à Canal+ alors qu’il fait vivre le cinéma français.

Des expressions galvaudées

Patrick Chesnais, lui, assume librement de dire qu’il ne l’aurait pas signée : « On ne m’a pas proposé de la signer et je ne l’aurais pas signée […] Dès que j’entends le mot fasciste dans une pétition, je n’y vais pas car c’est une expression galvaudée. » L’acteur, dirigé par Claude Lelouch ou encore Philippe de Broca, se dit fatigué de l’air du temps où « tout le monde est accusé de fascisme et d’extrême-droitisation ».

L’émission est à retrouver en intégralité ici.

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