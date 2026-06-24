Public Sénat
Le direct

Canicule : 50% du Fonds vert seront en priorité fléchés vers « les collectivités de petite taille », annonce Monique Barbut

Alors que la France étouffe sous une vague de chaleur historique, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a été bousculée ce mercredi au Sénat. Face à la baisse drastique du Fonds vert, elle a annoncé le fléchage prioritaire de 50 % des crédits restants vers les petites collectivités pour financer des travaux d’adaptation et de rénovation énergétique.
Romain David

Par Romain David

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

« Nous n’avons pas été à la hauteur, au niveau mondial, des efforts qu’il aurait fallu faire pour éviter de vivre les extrêmes que nous vivons aujourd’hui ». Ce mercredi, dans l’hémicycle du Sénat, Monique Barbut la ministre de la Transition écologique, a esquissé un mea culpa sur le rôle des responsables politiques face au dérèglement climatique. Refusant toutefois les procès en inaction, elle a estimé que « l’on ne pouvait pas dire que l’Etat n’avait rien fait ». Elle a notamment fait valoir les trois plans nationaux d’adaptation au changement climatique qui ont été mis en œuvre ces dernières années. Une démonstration qui n’a pas vraiment convaincu les parlementaires.

Alors que la France affronte des températures parmi les plus hautes jamais relevées, point d’orgue d’une canicule exceptionnelle par son intensité et sa durée, la ministre aussi a eu chaud ce mercredi. Mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Pendant plus d’une heure, elle s’est retrouvée sur le gril des sénateurs, interpellée à six reprises à l’occasion de la séance hebdomadaire de questions d’actualité.

« Un mur d’investissements, tant pour l’Etat que pour les territoires et les individus »

Les élus ont notamment déploré la baisse du Fonds vert, un mécanisme mis en place pour accompagner les collectivités territoriales vers la transition écologique, mais dont les crédits sont passés de 2,4 milliards d’euros en 2024 à 837 millions en 2026. « Les collectivités, c’est vrai, sont très démunies, je pense aux plus petites d’entre elles », a-t-elle concédé, évoquant « un mur d’investissements, tant pour l’Etat que pour les territoires et les individus ».

Elle a annoncé que d’ici la fin de l’année, 50 % des crédits du Fonds vert seraient prioritairement fléchés vers « des collectivités locales de petite taille » pour faciliter des travaux d’adaptation et de rénovation énergétique.

« Devons-nous climatiser ? La réponse est oui »

Tandis que le débat politique se focalise sur la climatisation depuis plusieurs jours, le sénateur LR François Bonhomme a fait remarquer à Monique Barbut que « sur le site internet de [son] ministère, la rubrique aides aux communes pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires exclut formellement les systèmes de climatisation électrique. » « Si la question est, devons-nous climatiser ? La réponse est oui », lui a lancé la ministre.

En revanche, elle s’est montrée plus floue quant à savoir si ce type d’installation pouvait être financé par des deniers publics. « Il n’y a pas que de l’argent public à mettre en jeu dans ces opérations-là. […] Si vous voulez équiper les écoles, par exemple, vous mettez des panneaux solaires sur les toits. Vous attachez à ces panneaux solaires une batterie qui va alimenter des pompes à chaleur réversible, et donc vous permettre de faire de la climatisation », a-t-elle expliqué. « Pour financer, vous mettez en place un tiers payant, c’est-à-dire que des établissements financiers vont faire l’avance aux collectivités et c’est au travers des économies d’énergie que les collectivités pourront rembourser les banques. Voilà, c’est un système qui vous permet d’équiper la totalité des écoles, si vous le souhaitez, sans coût pour l’Etat et sans coût pour les collectivités. »

Cette argumentation n’a pas été du goût des élus. « Le Fonds vert a été divisé par trois », a rappelé la communiste Céline Brulin. « Je crois que le gouvernement n’aurait qu’une chose à annoncer aujourd’hui, c’est d’y remettre les crédits plutôt que de nous expliquer comment installer un panneau solaire ou une pompe à chaleur », a-t-elle étrillé sous un tonnerre d’applaudissements.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

FRANCE – RALLY FOR WOMAN RIGHTS
9min

Parlementaire

Masculinisme : au Sénat, un rapport inédit alerte sur « la nouvelle offensive contre les femmes »

Après sept mois de travaux, la délégation aux droits des femmes du Sénat publie, mercredi 24 juin, un rapport sur les réseaux et mouvements masculinistes. Les sénatrices y décrivent un « mouvement social et politique » qui menace l’égalité entre les femmes et les hommes et formulent vingt-quatre recommandations pour en faire un enjeu majeur de politique publique.

Le

Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du projet de loi de lutte contre les fraudes
3min

Parlementaire

Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du projet de loi de lutte contre les fraudes

Saisis par trois groupes parlementaires de gauche sur le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, les Sages ont validé l’essentiel des dispositions contestées. Un article a été censuré partiellement, trois censurés au motif qu’ils n’avaient pas de lien suffisant avec le texte, et six autres validés en étant assortis de réserves.

Le

Canicule : 50% du Fonds vert seront en priorité fléchés vers « les collectivités de petite taille », annonce Monique Barbut
8min

Parlementaire

Travail le 1er mai : après des débats houleux, le Sénat autorise boulangers et fleuristes à employer des salariés pendant la fête des travailleurs

Après l'échec d'une première proposition de loi sur le travail de certains salariés le 1er mai, la majorité sénatoriale de droite et du centre a adopté ce mardi 16 juin le projet de loi du gouvernement qui ouvre la possibilité pour certains boulangers et fleuristes de faire travailler leurs employés ce jour-là. Ce texte, pourtant présenté comme un geste d’apaisement face à la fronde des syndicats, a soulevé une vive opposition chez les groupes de gauche.

Le

Canicule : 50% du Fonds vert seront en priorité fléchés vers « les collectivités de petite taille », annonce Monique Barbut
5min

Parlementaire

« Nous avons ouvert un vrai débat » : L’Incorrect défend son coup médiatique dans l’affaire Legrand-Cohen

Auditionné mardi 16 juin par la commission d’enquête sénatoriale sur les « zones grises de l’information », Axel Duchamp, directeur de la publication de L’Incorrect, a défendu le modèle économique de son média et dénoncé les difficultés auxquelles il affirme être confrontées. Mais c’est surtout la diffusion de l’enregistrement clandestin impliquant les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen qui a concentré l’attention des sénateurs. Une publication que le responsable du mensuel conservateur continue d’assumer au nom de « l’intérêt général » et qui, selon lui, a permis « d’ouvrir un vrai débat ».

Le