Une affaire terrible aux conséquences politiques. Jour après jour, l’affaire Lyhanna prend de l’ampleur. Face à l’émoi populaire et médiatique, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a reçu ce lundi matin les procureurs généraux pendant trois heures. Il appelle à la « mobilisation générale » pour « faire la vérité ».

S’il a exclu toute démission, estimant ne pas avoir failli, le garde des Sceaux se retrouve dans une situation compliquée. Ce mardi matin, à 9h30, il sera auditionné par la commission des lois du Sénat, aux côtés de son collègue de l’Intérieur, Laurent Nuñez, comme publicsenat.fr l’a révélé.

Après la découverte du corps de la fillette de 11 ans et les révélations sur des plaintes pour viols sur mineurs, dont l’une, transmise par le parquet de Toulouse à celui de Auch, fin 2025, et qui n’avait pas entraîné l’audition du suspect malgré des « éléments d’enquête assez accablants », beaucoup de questions se posent. S’agit-il d’un manquement individuel, dans le retard de traitement du dossier ? Ou la conséquence de problèmes plus systémiques ? D’un manque de moyens ? Faut-il une nouvelle loi, voire créer un parquet dédié, ou suffit-il de mieux appliquer la législation actuelle ?

Muriel Jourda évoque l’enjeu des « effectifs » dans « les plus petites juridictions »

Dans le cas de cette affaire, Gérard Darmanin écarte déjà la question des moyens. Il « pense » qu’il y a avant tout « des défaillances » dans cette affaire, quitte à prendre « des sanctions », a-t-il affirmé ce matin lors d’une conférence de presse.

Mais pour les sénateurs, les questions sont plus larges que le seul sujet d’une responsabilité individuelle. Muriel Jourda, présidente LR de la commission des lois, pointe autant le manque de réaction que le manque de moyens. « J’ignore le contenu du dossier et ne me prononcerais pas sur ce point mais il reste incompréhensible pour les Français qu’une alerte soit donnée à la justice sans réaction », réagit la sénatrice LR du Morbihan, qui souligne le manque de moyens dans certaines zones du territoire : « Par ailleurs, la multiplication des infractions, notamment des violences intrafamiliales et de la criminalité organisée, sur tout le territoire, ne s’est pas nécessairement accompagnée d’une augmentation des effectifs dans les plus petites juridictions », souligne Muriel Jourda.

« Quand un colonel de gendarmerie ne considère pas comme prioritaires les questions sur les femmes et les enfants, ces affaires-là sont mises de côté »

La sénatrice centriste Dominique Vérien, présidente de la délégation aux droits des femmes, confirme la part de responsabilité individuelle dans cette affaire, mais qui s’explique par des choix politiques. « Quand un colonel de gendarmerie ne considère pas comme prioritaires les questions sur les femmes et les enfants, ces affaires-là sont mises de côté pour faire autre chose », souligne la sénatrice de l’Yonne, qui pointe l’absence de consigne du locataire de la place Beauvau. « Quand un ministre de l’Intérieur arrive, il fait un discours devant les responsables au sein des départements. Bruno Retailleau avait signifié les violences aux personnes dans les choses à traiter. Or Laurent Nunez n’y a même pas fait référence, même pas un petit mot. J’ai eu un retour d’une personne qui y était, et qui a été choquée. Et ça donne le la. Quand chacun rentre dans son département, si le ministre n’a pas parlé, il ne considère pas le sujet comme une priorité », dénonce Dominique Vérien. « Ce n’est pas le cas de la Justice, où Gérard Darmanin a envoyé des circulaires », relève cependant la centriste.

Pour Dominique Vérien, le manque de moyens joue aussi. « S’ils sont obligés de prioriser, c’est qu’ils ne sont pas assez nombreux », relève la sénatrice de l’Yonne. « Il y a eu quand même des choses de faites, on a voté dans la loi plus de magistrats, ils commencent à arriver, mais on sait qu’on n’est pas à la bonne maille. C’est vrai que le budget justice a augmenté de 20 % depuis 2017, mais c’était le parent pauvre depuis 30 ans », ajoute Dominique Vérien. Globalement, elle pense que l’affaire Lyhanna, « c’est quand même un peu systémique », car « il y a trop d’exemples de ce type pour considérer que c’est une erreur personnelle ». Elle ajoute :