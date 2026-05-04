Présidentielle 2027 : « Je considère que Jean-Luc Mélenchon est la meilleure candidature », estime Bally Bagayoko 

Sans surprise, Jean-Luc Mélenchon a annoncé, dimanche 3 mai sur TF1, sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Une candidature actée par l’intergroupe de la France insoumise et dont se réjouit le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, qui souligne le fait que la candidature de Jean-Luc Mélenchon a fait « l’unanimité ». L’édile l’assure, d’autres candidatures étaient possibles, mais le mouvement a préféré investir Jean-Luc Mélenchon pour une quatrième campagne présidentielle.

« L’union de la gauche ne se fait pas seulement dans le périmètre des partis »

« Je considère que Jean-Luc Mélenchon est la meilleure candidature dans la séquence politique dans laquelle nous sommes », assure Bally Bagayoko. Après être passé proche d’accéder au deuxième tour en 2017 et 2022, la France insoumise a considéré que Jean-Luc Mélenchon était toujours « la personnalité à même de fédérer ».

Pas question donc de participer à une éventuelle primaire de la gauche alors que les cadres écologistes et socialistes cherchent encore la bonne formule. « Nous considérons que l’union de la gauche ne se fait pas seulement dans le périmètre des partis […] Je ne suis pas d’accord pour la primaire parce que je considère que l’heure n’est pas à la tergiversation. L’heure est à la responsabilité », explique Bally Bagayoko.

« Le fait que ça puisse partir de Saint-Denis, c’est un élément extrêmement important »

A un an du scrutin présidentiel, Bally Bagayoko veut croire dans les chances de l’ancien sénateur et dans sa capacité à fédérer. Signe de l’implication de Bally Bagayoko et du symbole représenté par la conquête de Saint-Denis aux municipales, c’est dans cette même ville que Jean-Luc Mélenchon lancera sa campagne. « Le fait que ça puisse partir de Saint-Denis, c’est un élément extrêmement important », estime le maire. Ce dernier en profite également pour expliciter le concept de nouvelle France développé par la France insoumise. « La nouvelle France, ce n’est pas renier la France. La Nouvelle France est une France pour tous et pour toutes », prévient le maire de Saint-Denis.

Également interrogé sur les chances de victoire de son champion malgré une cote de popularité en berne, Bally Bagayoko croit dans la faculté de Jean-Luc Mélenchon à déjouer les sondages et bénéficier d’une dynamique positive à gauche. « Tous les sondages qui ont été faits sur la France insoumise ont été contrariés par la réalité », balaye l’édile. Ce dernier se refuse d’ailleurs à considérer une victoire du Rassemblement national comme acquise et assure que LFI mènera la campagne sur tous les fronts. : « J’ai l’intime conviction que ceux qui pensent que la ruralité est acquise à l’extrême droite, se trompent ».