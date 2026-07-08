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Marine Le Pen and Jordan Bardella Visit La Fleche Market
Ce mercredi 8 juillet 2026, Marine Le Pen , candidate du Rassemblement national ( RN ) a l election presidentielle de 2027, et Jordan Bardella , president du parti Rassemblement national ( RN ), en visite au marche de La Fleche, dans la Sarthe. Marine Le Pen , condamnee a une peine de prison ferme avec port du bracelet electronique pour detournement de fonds, a annonce sa candidature a l election presidentielle la veille, en direct sur TF1. Photo Charles Bury On Wednesday, July 8, 2026, Marine Le Penthe National Rally (RN) candidate for the 2027 presidential electionand Jordan Bardella, president of the National Rally (RN), visit the market in La Flèche, Sarthe. Marine Le Pen, who had been sentenced the previous day to a term of imprisonment served under electronic monitoring for embezzlement, announced her candidacy for the presidential election live on TF1. Photo Charles Bury.

Condamnation de Marine Le Pen : la Cour de cassation « pourrait » se prononcer « au plus tard début avril 2027 »

La Cour de cassation « pourrait » se prononcer sur le pourvoi de Marine Le Pen contre sa condamnation dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front national « au plus tard début avril 2027 », a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.
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« Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des facteurs procéduraux », nuance toutefois la plus haute instance judiciaire, alors que le premier tour de l’élection présidentielle doit se tenir le 18 avril 2027.

(Avec AFP)

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