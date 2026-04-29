Public Sénat
Le direct

Crise chez Grasset : la ministre de la Culture ouvre la porte à la création d’une clause de conscience pour les auteurs

Interrogée par la sénatrice Sylvie Robert (PS), auteure d’une proposition sur le sujet, la ministre de la culture Catherine Pégard s’est dite favorable à étudier création d’une clause permettant aux auteurs de quitter avec plus de facilité leur maison d’édition en cas de changements imposés par la direction. Une réponse à la crise ouverte chez Grasset par le renvoi de son président Olivier Nora par la direction d’Hachette, aux mains de Vincent Bolloré.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Y aura-t-il une réponse législative à la crise inédite ouverte chez Grasset ? Le limogeage d’Olivier Nora, son président historique, annoncé mardi 14 avril, a entraîné le départ de plus de 200 auteurs du groupe, qui y voient le signe d’une reprise en main idéologique de son actionnaire Vincent Bolloré. L’information a suscité la stupeur de tout le secteur de l’édition, qui s’inquiète pour son indépendance. La sénatrice Sylvie Robert a proposé dans la foulée la création d’une clause de conscience pour les auteurs confrontés à un tel changement de ligne éditoriale.

Devant le « silence » du gouvernement, la sénatrice est revenue à la charge ce mercredi à l’occasion des questions d’actualité au gouvernement. « Il ne s’agit pas de transposer (la clause de conscience) qui prévaut pour les journalistes, mais bien de l’adapter au secteur de l’édition », a-t-elle précisé dans l’hémicycle, manifestant la volonté de « protéger les auteurs dès lors qu’un changement d’actionnaire compromet manifestement leurs intérêts matériels et moraux ».

« Il faut étudier ces pistes »

La réaction de la ministre de la Culture, qui n’avait pas répondu à cette proposition, était attendue. Catherine Pégard a ouvert la porte à cette possibilité, jugeant « légitime de s’interroger sur la rupture du lien entre les auteurs et leurs maisons d’édition quand la politique éditoriale est brutalement modifiée ».

Qu’il s’agisse d’une clause de conscience ou d’une clause de cession, et « sans présumer des conclusions juridiques apportées à ces propositions », il faut « continuer à étudier ces pistes », a assuré la ministre. Sans s’engager sur un calendrier précis, elle s’est faite plus franche qu’Emmanuel Macron, qui estimait, au Festival du livre le 17 avril, « que c’est quelque chose qui doit se réfléchir ».

« Je prends vos propos comme l’idée que vous soutenez cette forme de clause de conscience », s’est félicitée Sylvie Robert, qui a pris attache avec des députés de gauche et du centre sur cette question. « Nous allons vous faire des propositions et j’espère vraiment que le gouvernement soutiendra ces propositions », a-t-elle conclu. Le 18 avril, 308 auteurs et acteurs du monde de l’édition, emmenés par Emmanuel Carrère, Virginie Despentes et Leïla Slimani ont appuyé cette mesure dans La Tribune Dimanche.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Crise chez Grasset : la ministre de la Culture ouvre la porte à la création d’une clause de conscience pour les auteurs
2min

Politique

Présidentielle : « Il faudra que les sociaux-démocrates et les modérés de la droite républicaine se retrouvent, car ce sera la seule façon de s’opposer aux extrêmes », plaide Hervé Marseille

Le président du groupe Union centriste du Sénat, allié des LR à la Haute assemblée, ne ferme pas la porte à un rapprochement « à un moment donné » avec les sociaux-démocrates, tels que François Hollande ou Bernard Cazeneuve, « un homme tout à fait respectable », afin de battre « les extrêmes », avance le président de l’UDI.

Le

Crise chez Grasset : la ministre de la Culture ouvre la porte à la création d’une clause de conscience pour les auteurs
3min

Politique

Audiovisuel public : les nouveaux contrats d’objectifs et de moyens « présentés à l’été au Parlement », affirme Catherine Pégard

Après une commission d’enquête tendue, à l’Assemblée, sur l’audiovisuel public, le président de la commission de la culture du Sénat, Laurent Lafon, regrette que le gouvernement ait abandonné son texte qui créait une holding de l’audiovisuel public. « Je ne crois pas au statu quo », lui a répondu la ministre de la Culture, Catherine Pégard.

Le

Crise chez Grasset : la ministre de la Culture ouvre la porte à la création d’une clause de conscience pour les auteurs
2min

Politique

« Ils ont servi la France jusqu’au sacrifice suprême » : le Sénat rend hommage aux deux soldats français tués au Liban

A l’initiative de Gérard Larcher, le Sénat a observé ce mercredi une minute de silence en hommage à Florian Montorio et Anicet Girardin, les deux soldats français victimes d’une embuscade en tant que membres de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). L’occasion pour le président du Sénat de renouveler son soutien au gouvernement libanais.

Le