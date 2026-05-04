Au nom de la mer, vers une pêche durable

Championnes, mamans et alors ?
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Jamais la pêche et l'aquaculture n'ont occupé une place si centrale dans l'alimentation humaine. Pourtant, ce monde vital vacille : poissons et pêcheurs disparaissent, les écosystèmes s'effondrent, et les ressources s'épuisent. Face à la surpêche industrielle, à la course aux quotas et à l'essor de l'aquaculture mondialisée, des voix s'élèvent. ... Des pêcheurs artisans bretons aux activistes sénégalais, en passant par les scientifiques, eurodéputés ou coopératives danoises, tous posent la même question : une pêche durable est-elle possible ? Au nom de la mer décrypte les rouages d'un système mondial qui n'a jamais été aussi performant pour courir à sa perte et interroge sur notre capacité à pêcher de façon réellement « durable ».
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