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Au nom de la mer, vers une pêche durable

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Jamais la pêche et l'aquaculture n'ont occupé une place si centrale dans l'alimentation humaine. Pourtant, ce monde vital vacille : poissons et pêcheurs disparaissent, les écosystèmes s'effondrent, et les ressources s'épuisent. Face à la surpêche industrielle, à la course aux quotas et à l'essor de l'aquaculture mondialisée, des voix s'élèvent. ...

Publié le

Réalisateurs

Chloé Henry Biabaud, Sybille Orgeval(d')

Thématique

Société

Durée

51mn

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