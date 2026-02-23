Covid, le secret des origines

D'après l'OMS, la pandémie de Covid-19 a été la plus dévastatrice depuis la grippe espagnole de 1918. Pourtant, cinq ans après, son origine reste un mystère. Depuis le début, les trois Etats - la Chine, la France et les Etats-Unis - qui pourraient faire émerger la vérité cherchent à la dissimuler ou à faire diversion. Le sujet est même devenu l... 'enjeu d'une guerre diplomatique entre Pékin et Washington où tous les coups sont permis. Dans cette affaire, il est autant question de manipulations scientifiques que politiques. Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes enquêtent pour résoudre cette énigme.

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