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Covid, le secret des origines

D'après l'OMS, la pandémie de Covid-19 a été la plus dévastatrice depuis la grippe espagnole de 1918. Pourtant, cinq ans après, son origine reste un mystère. Depuis le début, les trois Etats - la Chine, la France et les Etats-Unis - qui pourraient faire émerger la vérité cherchent à la dissimuler ou à faire diversion. Le sujet est même devenu l...

Publié le

Réalisateur

Nolwenn Le Fustec

Thématique

Société

Durée

1h12mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/04/2026

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