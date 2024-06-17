Alsace, dans la tourmente de l'histoire

Maisons à colombage, cigognes, vin, choucroute, coiffes, accent : ces images et clichés de l'Alsace occupent l'imaginaire de tous les Français ou presque. Peu d'autres régions peuvent se prévaloir d'un patrimoine aussi sympathique et populaire. Mais derrière cette prospérité apparente et l'amour du travail bien fait, se révèle une histoire plus dou... loureuse. Ravagée par trois guerres en moins d'un siècle, l'Alsace a vu ses habitants contraints de changer quatre fois de nationalité le temps d'une vie humaine. Un destin tourmenté, hors du commun, et mal connu du reste du pays.

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