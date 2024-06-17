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Alsace, dans la tourmente de l'histoire

Maisons à colombage, cigognes, vin, choucroute, coiffes, accent : ces images et clichés de l'Alsace occupent l'imaginaire de tous les Français ou presque. Peu d'autres régions peuvent se prévaloir d'un patrimoine aussi sympathique et populaire. Mais derrière cette prospérité apparente et l'amour du travail bien fait, se révèle une histoire plus dou...

Publié le

Réalisateur

Richard Puech

Thématique

Société

Durée

1h31mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/05/2026

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