Eté 36, les premières vacances des Français

1936. La gauche est au pouvoir. Léon Blum, le chef du gouvernement du Front Populaire fraîchement arrivé aux commandes de la France, offre quinze jours de congés payés pour tous les Français. Léo Lagrange, un député du Nord est nommé sous-secrétaire d'Etat aux sports et loisirs. C'est un visionnaire. Avec le billet populaire de congés annuels, il ... permet à des milliers de personnes de quitter la grisaille des villes et de découvrir la mer.

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