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Eté 36, les premières vacances des Français

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1936. La gauche est au pouvoir. Léon Blum, le chef du gouvernement du Front Populaire fraîchement arrivé aux commandes de la France, offre quinze jours de congés payés pour tous les Français. Léo Lagrange, un député du Nord est nommé sous-secrétaire d'Etat aux sports et loisirs. C'est un visionnaire. Avec le billet populaire de congés annuels, il ...

Publié le

Réalisateurs

Georges-Marc Benamou, Emmanuel Descombes

Thématique

Société

Durée

51mn

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