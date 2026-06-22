Hossegor, histoires d'utopistes

Il y a plus d'un siècle, un petit groupe d'écrivains décide de s'installer au bord d'un lac marin, en pleine nature. Personne n'imagine un instant que, des années plus tard, Hossegor, qui n'est alors qu'un petit quartier de la ville de Soorts, dans les Landes, va devenir une station balnéaire des plus chics et un spot de surf célèbre dans le monde ent ... ier.

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