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Le maire, l'école et les Ukrainiens

Suite à la fermeture d'une classe dans son école, Sabrina se bat pour empêcher le déménagement de son établissement vers un autre village. C'est dans ce contexte que le maire et les habitants ont pris la décision d'accueillir des réfugiés ukrainiens au sein de l'école. Mais l'accueil, initialement prévu pour quelques mois, va se prolonger. Progres ...

Publié le

Réalisateur

Tristan Pujols

Thématique

Société

Durée

52mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/07/2028

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