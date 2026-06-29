Le maire, l'école et les Ukrainiens
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Suite à la fermeture d'une classe dans son école, Sabrina se bat pour empêcher le déménagement de son établissement vers un autre village. C'est dans ce contexte que le maire et les habitants ont pris la décision d'accueillir des réfugiés ukrainiens au sein de l'école. Mais l'accueil, initialement prévu pour quelques mois, va se prolonger. Progres ... sivement, les rumeurs de fermeture du centre d'accueil se mêlent à celles de l'école. Le destin de Sabrina se lie à celui de ces familles déplacées par la guerre.
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