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Michel Debré et La Réunion, dérives d'une ambition républicaine

Autopsie d'une politique. Celle menée par Michel Debré, l'ex-Premier ministre parachuté en 1963 député de La Réunion, porteur du rêve gaulliste d'un État fort, d'une Nation unie et d'une plus grande France. De cette utopie républicaine naîtront certaines dérives, et des destins brisés. Député de La Réunion pendant 25 ans, Michel Debré a fait ...

Publié le

Réalisateur

Alice Cohen

Thématique

Société

Durée

53mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/01/2027

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