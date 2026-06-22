Michel Debré et La Réunion, dérives d'une ambition républicaine

Autopsie d'une politique. Celle menée par Michel Debré, l'ex-Premier ministre parachuté en 1963 député de La Réunion, porteur du rêve gaulliste d'un État fort, d'une Nation unie et d'une plus grande France. De cette utopie républicaine naîtront certaines dérives, et des destins brisés. Député de La Réunion pendant 25 ans, Michel Debré a fait ... de l'île un petit laboratoire du gaullisme. Ancienne colonie paupérisée, devenue département en 1946, La Réunion s'est modernisée à marche forcée, notamment au prix d'une politique brutale de contrôle de la démographie dont les conséquences raisonnent encore aujourd'hui. A travers l'héritage du « modèle Debré » à La Réunion, c'est toute la diversité de la Nation française qui se dessine, au coeur d'une réflexion sur les identités qui la fondent et les non- dits de la décolonisation.

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