Le documentaire « Qui a volé le Boléro de Ravel ? » retraçe l'incroyable saga du Boléro, depuis sa création en 1928 jusqu'à son entrée dans le domaine public en France le 1er mai 2016. Cette enquête révèle le versant obscur d'une oeuvre devenue succès planétaire et objet de toutes les convoitises. Une histoire de droits d'auteur, de procès pou ... r captation d'héritage, de lobbying, d'évasion fiscale et de procédures à répétition...

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