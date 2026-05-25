Qui a volé le Boléro de Ravel ?
Documentaire
Le documentaire « Qui a volé le Boléro de Ravel ? » retraçe l'incroyable saga du Boléro, depuis sa création en 1928 jusqu'à son entrée dans le domaine public en France le 1er mai 2016. Cette enquête révèle le versant obscur d'une oeuvre devenue succès planétaire et objet de toutes les convoitises. Une histoire de droits d'auteur, de procès pou ... r captation d'héritage, de lobbying, d'évasion fiscale et de procédures à répétition...
Qui a volé le Boléro de Ravel ?
Documentaire
Documentaire
Documentaire
S.T.O. Les oubliés de la victoire
Documentaire
Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Le jeûne, enquête sur un un phénomène
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Documentaire
Le village qui voulait replanter des arbres
Documentaire