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Qui a volé le Boléro de Ravel ?

Le documentaire « Qui a volé le Boléro de Ravel ? » retraçe l'incroyable saga du Boléro, depuis sa création en 1928 jusqu'à son entrée dans le domaine public en France le 1er mai 2016. Cette enquête révèle le versant obscur d'une oeuvre devenue succès planétaire et objet de toutes les convoitises. Une histoire de droits d'auteur, de procès pou ...

Publié le

Réalisateur

Fabien Caux-Lahalle

Thématique

Société

Durée

53mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/08/2026

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