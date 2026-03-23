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Elisabeth II, les derniers combats d'une reine

La reine Elisabeth II était l'Histoire en chair et en os. Nous pleurons sa disparition le 8 septembre 2022, à quatre-vingt-seize ans. Son règne est officiellement le plus long de la monarchie britannique, mais sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Entre le bouleversement qu'a été le Brexit, l'hospitalisation du prince Philip, le renoncement...

Publié le

Réalisateur

Pierre Hurel

Thématique

Société

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/07/2026

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