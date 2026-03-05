HEC, admis sans les codes

À la suite d'un concours ultra sélectif, Isabelle, Tom et Victor viennent d'être admis à HEC. L'école qui a formé une ribambelle de patrons du CAC40 et de nombreux ministres. Mais dans cette école de l'élite économique, Isabelle, Tom et Victor détonnent. Leurs parents sont poissonnier, facteur, artiste de cirque... Ils sont souvent les premiers de ... leur famille à avoir fait des études. Pour eux, l'arrivée à HEC est un brutal changement de monde. À 20 ans, comment trouver sa place lorsqu'on est projeté dans un univers dont on ne connaît pas les codes ? Comment composer avec le désir d'ascension sociale et la crainte de trahir son milieu d'origine ?

Voir plus