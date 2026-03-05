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HEC, admis sans les codes

À la suite d'un concours ultra sélectif, Isabelle, Tom et Victor viennent d'être admis à HEC. L'école qui a formé une ribambelle de patrons du CAC40 et de nombreux ministres. Mais dans cette école de l'élite économique, Isabelle, Tom et Victor détonnent. Leurs parents sont poissonnier, facteur, artiste de cirque... Ils sont souvent les premiers de ...

Publié le

Réalisateurs

Camille Poulain, Jules Giraudat

Thématique

Société

Durée

54mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/04/2026

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