Léon Blum, haï et adoré

Si Léon Blum est le symbole du Front populaire, son parcours en dehors de l'emblématique année 1936 reste souvent méconnu. Adoré du peuple ouvrier, il fut aussi l'homme le plus haï de la IIIe République. Retour sur la vie et le parcours politique et personnel de Léon Blum, à travers les témoignages de personnalités comme l'ancien ministre de la Ju ... stice Robert Badinter, masi aussi le politique Ilan Greilsammer, l'historien Serge Berstein et le sociologue Pierre Birnbaum. Le récit, à la fois historique et intime, permet de brosser le portrait d'un homme profondément engagé, qui fut de tous les combats de son époque, et dont l'héritage et la force de conviction résonnent encore aujourd'hui.

Voir plus