Public Sénat
Le direct
Documentaire

Léon Blum, haï et adoré

Si Léon Blum est le symbole du Front populaire, son parcours en dehors de l'emblématique année 1936 reste souvent méconnu. Adoré du peuple ouvrier, il fut aussi l'homme le plus haï de la IIIe République. Retour sur la vie et le parcours politique et personnel de Léon Blum, à travers les témoignages de personnalités comme l'ancien ministre de la Ju ...

Publié le

Réalisateurs

Julia Bracher, Hugo Hayat

Thématique

Société

Durée

57mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/06/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés