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Panser les peines

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À Amiens, un programme novateur de "suivi justice thérapeutique" accompagne des délinquants multirécidivistes en proie aux addictions. Porté par le procureur Jean-Philippe Vicentini et une équipe d'éducateurs, il mise sur un suivi social et médical pour prévenir la récidive. Inspiré de modèles nord-américains, ce dispositif vise à offrir aux pr ...

Publié le

Réalisateur

Ophélie Giomataris

Thématique

Société

Durée

52mn

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