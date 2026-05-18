Panser les peines

À Amiens, un programme novateur de "suivi justice thérapeutique" accompagne des délinquants multirécidivistes en proie aux addictions. Porté par le procureur Jean-Philippe Vicentini et une équipe d'éducateurs, il mise sur un suivi social et médical pour prévenir la récidive. Inspiré de modèles nord-américains, ce dispositif vise à offrir aux pr ... évenus six mois à un an pour se réinsérer et éviter la prison. Ce film raconte l'espoir d'une justice plus humaine, qui soigne autant qu'elle sanctionne.

Voir plus