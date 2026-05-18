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S.T.O. Les oubliés de la victoire

En 1945, près de 650 000 Français, contraints de travailler durant deux ans pour la machine de guerre nazie, rentrent chez eux. On les appelle les S.T.O. pour Service du travail obligatoire ; trois lettres qu'ils vont porter toute leur vie comme un fardeau. Pris au mieux pour des lâches, au pire pour des collabos, ils ont disparu du roman national. Après ...

Publié le

Réalisateur

Paul Le Grouyer

Thématique

Société

Durée

1h30mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/07/2026

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