S.T.O. Les oubliés de la victoire

En 1945, près de 650 000 Français, contraints de travailler durant deux ans pour la machine de guerre nazie, rentrent chez eux. On les appelle les S.T.O. pour Service du travail obligatoire ; trois lettres qu'ils vont porter toute leur vie comme un fardeau. Pris au mieux pour des lâches, au pire pour des collabos, ils ont disparu du roman national. Après ... des décennies de silence, les derniers témoins et leurs descendants font entendre leurs voix. Ces hommes arrachés à leur famille dans la fleur de l'âge ont sacrifié leur jeunesse. Mais, à leur retour, leurs souffrances ne vont pas peser lourd pour l'opinion. Contrairement aux prisonniers de guerre, ils n'ont pas combattu. Contrairement aux résistants, ils ne se sont pas dressés contre l'ennemi et, contrairement aux déportés, ils ont moins souffert. Ce sont les oubliés de la victoire.

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