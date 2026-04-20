39/45 : Les résistantes allemandes
Documentaire
L'histoire racontée dans ce documentaire est celle des femmes qui ont eu le courage de dire non à l'idéologie nazie, qui ont résisté à la barbarie malgré les risques que comportait toute opposition au système. Ces femmes, qui étaient-elles ? Pourquoi ont-elles décidé de s'opposer au régime, prendre des risques pour elles-mêmes et pour leur famil... le ?
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