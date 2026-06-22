Public Sénat
Le direct
Documentaire

France, le fabuleux voyage

On apprend l'histoire de France à travers celle des hommes. Mais pour la connaître vraiment, il faut remonter bien avant. Ce voyage de plus de 2 milliards d'années à travers le temps s'intéresse d'abord à l'héritage géologique de la terre qui aujourd'hui s'appelle France. Ainsi, une immense chaîne de montagnes culminant à 8000 mètres d'altitude, e ...

Publié le

Réalisateur

Michael Pitiot

Thématique

Société

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés