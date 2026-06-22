France, le fabuleux voyage

On apprend l'histoire de France à travers celle des hommes. Mais pour la connaître vraiment, il faut remonter bien avant. Ce voyage de plus de 2 milliards d'années à travers le temps s'intéresse d'abord à l'héritage géologique de la terre qui aujourd'hui s'appelle France. Ainsi, une immense chaîne de montagnes culminant à 8000 mètres d'altitude, e ... n s'érodant, est devenue la Bretagne. Une région de lagunes aux eaux chaudes et peu profondes a donné naissance à Paris. A l'époque, l'Aiguille du midi dépassait à peine d'une immense calotte glaciaire qui, en fondant depuis quelques millénaires, a tracé les principaux fleuves de France et rempli la Manche à une époque où Brest aurait été à une centaine de kilomètres de la mer.

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