Documentaire
France, le fabuleux voyage
On apprend l'histoire de France à travers celle des hommes. Mais pour la connaître vraiment, il faut remonter bien avant. Ce voyage de plus de 2 milliards d'années à travers le temps s'intéresse d'abord à l'héritage géologique de la terre qui aujourd'hui s'appelle France. Ainsi, une immense chaîne de montagnes culminant à 8000 mètres d'altitude, e ... n s'érodant, est devenue la Bretagne. Une région de lagunes aux eaux chaudes et peu profondes a donné naissance à Paris. A l'époque, l'Aiguille du midi dépassait à peine d'une immense calotte glaciaire qui, en fondant depuis quelques millénaires, a tracé les principaux fleuves de France et rempli la Manche à une époque où Brest aurait été à une centaine de kilomètres de la mer.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Documentaire
Documentaire
Sur la même thématique
Les documentaires les plus regardés
Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Le jeûne, enquête sur un un phénomène
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Documentaire
Le village qui voulait replanter des arbres
Documentaire