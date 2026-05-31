Public Sénat
Le direct
Documentaire

Corse, l'épopée d'une île

La Corse, cette carte postale qui fait rêver. Chaque été, 3 millions de vacanciers viennent y gouter un petit morceau de paradis. Pourtant, la vérité de l'île de Beauté raconte une autre histoire... Une aventure historique et géographique méconnue, mélange de drames et de passions, d'archaïsme et de modernité, d'insouciance et de courage. Constru ...

Publié le

Réalisateurs

Pierre Hurel, Bruno Joucla

Thématique

Société

Durée

1h30mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/08/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés