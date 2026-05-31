Documentaire
Corse, l'épopée d'une île
La Corse, cette carte postale qui fait rêver. Chaque été, 3 millions de vacanciers viennent y gouter un petit morceau de paradis. Pourtant, la vérité de l'île de Beauté raconte une autre histoire... Une aventure historique et géographique méconnue, mélange de drames et de passions, d'archaïsme et de modernité, d'insouciance et de courage. Constru ... it autour d'archives étonnantes souvent inédites et incarné par les témoignages d'hommes et de femmes corses qui racontent leur propre histoire, ce documentaire révèle l'épopée romanesque de cette terre de France pas comme les autres.
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