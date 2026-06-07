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Documentaire

Franco et Hollywood

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne s'est retrouvée isolée, victime de l'image de Franco à l'étranger et de sa politique autarcique. Mais la guerre froide va permettre à Franco de redistribuer les cartes. Tout en nous ramenant aux jours sombres du franquisme, ce documentaire retrace le rôle surprenant joué par le cinéma hollywoodien dans le ...

Publié le

Réalisateur

Michel Viotte

Thématique

Société

Durée

54mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/08/2026

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