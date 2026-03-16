Public Sénat
Le direct
Documentaire

Itinéraire d'un apprenti toubib

Bac en poche, Angel, le frère du réalisateur Antoine Page, choisit de "faire médecine" et durant 12 années, il le suit à toutes les étapes de son cursus. Douze ans d'apprentissage, du marathon d'examens aux premières consultations, de l'adrénaline des stages en hôpitaux aux méditations solitaires d'un jeune médecin. Douze ans de vie ponctués de r...

Publié le

Réalisateur

Antoine Page

Thématique

Société

Durée

1h30mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/04/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Les documentaires les plus regardés