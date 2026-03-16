Itinéraire d'un apprenti toubib
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Bac en poche, Angel, le frère du réalisateur Antoine Page, choisit de "faire médecine" et durant 12 années, il le suit à toutes les étapes de son cursus. Douze ans d'apprentissage, du marathon d'examens aux premières consultations, de l'adrénaline des stages en hôpitaux aux méditations solitaires d'un jeune médecin. Douze ans de vie ponctués de r... emises en question et de prises de conscience, qui conduiront Angel à s'engager en faveur d'une médecine sociale.
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