Julian Assange : l'homme à faire taire

Hacker... Lanceur d'alerte... Journaliste... Espion ? Qui est Julian Assange ? Ce documentaire d'investigation revient sur le parcours du fondateur de Wikileaks : de son enfance à son émergence en héros rebelle et figure du lanceur d'alerte, jusqu'à sa descente au rang de paria. Menacé d'une peine de prison à vie aux États-Unis, sa libération inatten... due en 2024 ravive les interrogations sur l'avenir des lanceurs d'alerte, dans un monde où la vérité elle-même paraît s'effriter un peu plus chaque jour.

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