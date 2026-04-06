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Julian Assange : l'homme à faire taire

Hacker... Lanceur d'alerte... Journaliste... Espion ? Qui est Julian Assange ? Ce documentaire d'investigation revient sur le parcours du fondateur de Wikileaks : de son enfance à son émergence en héros rebelle et figure du lanceur d'alerte, jusqu'à sa descente au rang de paria. Menacé d'une peine de prison à vie aux États-Unis, sa libération inatten...

Publié le

Réalisateur

Etienne Huvert

Thématique

Société

Durée

1h30mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/05/2026

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