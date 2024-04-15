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Documentaire

Nos voisins les détenus

Créé en 1939, le centre de détention de Mauzac en Dordogne s'est agrandi avec un espace de détention supplémentaire, dénommé nouveau centre, construit et aménagé à l'initiative de l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter qui l'a inaugurée en 1986. L'établissement de Mauzac accueille des hommes condamnés à de longues peines et 80 % d'entre eu ...

Publié le

Réalisateurs

Djamel Zaoui, Miguel Sanchez-Martin

Thématique

Société

Durée

51mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/07/2026

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