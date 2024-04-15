Nos voisins les détenus

Créé en 1939, le centre de détention de Mauzac en Dordogne s'est agrandi avec un espace de détention supplémentaire, dénommé nouveau centre, construit et aménagé à l'initiative de l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter qui l'a inaugurée en 1986. L'établissement de Mauzac accueille des hommes condamnés à de longues peines et 80 % d'entre eu ... x sont des auteurs d'infractions à caractère sexuel (AICS). L'architecture est orientée vers le développement d'une vie sociale à l'intérieur et une ouverture vers l'extérieur pour préparer la réinsertion des détenus. Réalisé à partir de scènes en immersion et de témoignages, ce film montre la réalité de cet établissement, les enjeux et les étapes d'un parcours de réinsertion pour préparer la sortie de prison de ces détenus dans les meilleures conditions.

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