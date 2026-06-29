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La France aux fourneaux

« Qu'est-ce qu'on mange ? » est la question préférée des Français. Dans un pays qui se flatte de posséder la meilleure cuisine qui soit, les assaisonnements comme les souvenirs se transmettent de plat en plat, de génération en génération. Planter la fourchette au coeur de notre patrimoine gastronomique, dans la partie la plus tendre, vivante et bo ...

Publié le

Réalisateurs

Adrien Privat, Ghuilen Shwetzer

Thématique

Société

Durée

1h29mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/01/2027

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