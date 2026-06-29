Documentaire
La France aux fourneaux
« Qu'est-ce qu'on mange ? » est la question préférée des Français. Dans un pays qui se flatte de posséder la meilleure cuisine qui soit, les assaisonnements comme les souvenirs se transmettent de plat en plat, de génération en génération. Planter la fourchette au coeur de notre patrimoine gastronomique, dans la partie la plus tendre, vivante et bo ... uillonnante de notre histoire, celle qui frémit dans les casseroles et qui sent bon la mémoire collective, c'est ce que propose ce documentaire. Pendant quatre-vingt-dix minutes - le temps pour lui de concocter une blanquette de veau à ses invités -, François Morel nous ouvre les portes de sa cuisine et nous raconte près de soixante-dix ans d'histoire de France à travers le prisme culinaire.
Les derniers épisodesVoir l'émission
Le IIIème Reich n'aura pas la bombe
Documentaire
Documentaire
De Gaulle, histoire d'un géant
Documentaire
Sur la même thématique
Les documentaires les plus regardés
Les Glucksmann, une histoire de famille
Documentaire
Documentaire
Rama X, le mystérieux roi de Thaïlande
Documentaire
Grigny, la fabrique de la banlieue
Documentaire
Paris, le mystère du palais disparu
Documentaire
Le jeûne, enquête sur un un phénomène
Documentaire
Marseille, des larmes au combat
Documentaire
Documentaire
Le village qui voulait replanter des arbres
Documentaire