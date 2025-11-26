La révolution selon François - Changement d'époque au Vatican

Quel héritage le pape François, décédé le 21 avril 2025, laissera-t-il ? Quel avenir pour l'Église catholique ? État des lieux d'une institution profondément divisée entre volonté de réforme et résistances conservatrices. Élu en 2013, le pape François prend la tête d'une institution fragilisée, en proie à l'érosion de la pratique et aux nom... breux scandales d'abus sexuels commis en son sein. Le nouveau souverain pontife - dont le nom, choisi en référence à François d'Assise, le saint des pauvres et des exclus, sonne comme une promesse - ambitionne de retisser le lien avec les 1,4 milliard de fidèles catholiques à travers la planète et de projeter l'Église dans le XXIe siècle, en revoyant en profondeur sa doctrine et son fonctionnement. En octobre 2023, dans la foulée du "chemin synodal" allemand lancé deux ans plus tôt, qui a débouché sur une série de propositions de réformes, le jésuite argentin convoque à Rome cardinaux, évêques, prêtres et laïcs du monde entier pour discuter de plusieurs sujets : la répartition du pouvoir entre le Vatican et les églises locales, la place des femmes dans l'Église catholique ou encore la bénédiction des couples de même sexe. Pour la première fois, les femmes y ont le droit de vote et les émissaires venus du Sud y occupent une place de choix, reflet de leur poids dans la communauté catholique mondiale. Mais l'assemblée se tient dans une atmosphère de divisions, une guerre interne opposant progressistes et conservateurs depuis une décennie. Deux mois à peine après le début du synode, la déclaration Fiducia supplicans, qui ouvre la possibilité de bénir les couples homosexuels, va ainsi provoquer la fronde de l'Église d'Afrique.François est-il parvenu à imposer un changement d'époque au Vatican sans faire imploser l'Église catholique ? Quel héritage laissera-t-il ? ..

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