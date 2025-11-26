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La révolution selon François - Changement d'époque au Vatican

Quel héritage le pape François, décédé le 21 avril 2025, laissera-t-il ? Quel avenir pour l'Église catholique ? État des lieux d'une institution profondément divisée entre volonté de réforme et résistances conservatrices. Élu en 2013, le pape François prend la tête d'une institution fragilisée, en proie à l'érosion de la pratique et aux nom...

Publié le

Réalisateur

Gary Grabli

Thématique

Société

Durée

53mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/04/2026

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