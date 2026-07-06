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Le Chambon-sur-Lignon, un legs pour l'histoire

C'est une commune de Haute-Loire d'à peine 2500 âmes, terre de refuge historique pour les protestants persécutés lors des guerres de religion, et pour les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. En ce début d'année 2021, un évènement considérable est venu bouleverser la quiétude des lieux. Un homme, Erich Schwam, juif autrichien, vient de mourir. ...

Publié le

Réalisateur

Jérôme Lévy

Thématique

Société

Durée

53mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/02/2027

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