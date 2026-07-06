Le Chambon-sur-Lignon, un legs pour l'histoire

C'est une commune de Haute-Loire d'à peine 2500 âmes, terre de refuge historique pour les protestants persécutés lors des guerres de religion, et pour les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. En ce début d'année 2021, un évènement considérable est venu bouleverser la quiétude des lieux. Un homme, Erich Schwam, juif autrichien, vient de mourir. ... Il a légué trois millions et demi d'euros, soit l'intégralité de sa fortune, à la commune en remerciement du refuge qui lui a été offert pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire vite reprise par les médias du monde entier et un mystère à éclaircir. Qui était Erich Schwam ? De Vienne à Bruxelles, du Chambon-sur-Lignon au camp d'internement de Gurs, enquête sur le parcours de cet homme et de sa famille.

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