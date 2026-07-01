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Le palais des hiéroglyphes - Sur les traces de Champollion

Il y a 200 ans, un jeune savant français, Jean-François Champollion, réussit l'impossible : déchiffrer le code des hiéroglyphes, restés muets pendant plus d'un millénaire. Grâce à cette clé, c'est toute une civilisation enfouie sous le sable de l'Égypte qui a pu renaître... Dans le sud du pays, près de Louxor, un temple de hiéroglyphes intrigue ...

Publié le

Réalisateur

Patrick Cabouat

Thématique

Société

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 30/09/2026

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