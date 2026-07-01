Le palais des hiéroglyphes - Sur les traces de Champollion
Il y a 200 ans, un jeune savant français, Jean-François Champollion, réussit l'impossible : déchiffrer le code des hiéroglyphes, restés muets pendant plus d'un millénaire. Grâce à cette clé, c'est toute une civilisation enfouie sous le sable de l'Égypte qui a pu renaître... Dans le sud du pays, près de Louxor, un temple de hiéroglyphes intrigue ... les égyptologues : la tombe d'un prêtre dénommé Padiamenopé, la plus monumentale d'Égypte, plus grande que celles des pharaons. Un accès exclusif au coeur de la mission archéologique de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (IFAO) nous révèle leurs dernières découvertes. Grâce à un dispositif exceptionnel de visites virtuelles en 3D, nous allons plonger dans les profondeurs obscures et la chaleur accablante de ce Palais des Hiéroglyphes, et percer les secrets des prêtres, scribes, peintres, graveurs et bâtisseurs qui ont construit ce monument funéraire.
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